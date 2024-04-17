В предстоящие выходные будет прервано движение трамваев в направлении Копли

В период с 3 по 5 мая в связи с движением временного автобусного маршрута № 52 в направлении Копли-бульвар Мере будет временно изменена организация парковки на улице Вольта и улице Копли в районе конечной остановки трамвая.

Начиная с 6 мая до середины августа коплиское направление будет обслуживать временная трамвайная линия № 1 по маршруту Копли-Линнахалль. Временную остановку «Линнахалль»l построят на разворотном кольце. В период с мая до середины августа в ходе строительства трамвайной ветки в Старый порт на бульварах Мере и Пыхья будут проложены рельсы и контактные сети. В это время трамваи № 2 и 5 ходить не будут.

На этот период замена трамвайного движения в направлении Копли временным автобусом пока не планируется, поскольку существующая сеть общественного транспорта, включая временную трамвайную линию № 1 до остановки Linnahall, предлагает достаточно альтернатив для пересадки при проезде из Пыхья-Таллинна до центра города.

Рекомендации по маршрутам общественного транспорта и планы расположения остановок также можно найти на сайте tallinn.ee/vanasadamatramm.

Актуальные расписания, планирование проезда, маршруты и остановки также будут доступны на сайте transport.tallinn.ee.