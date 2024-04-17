Бывший художественный руководитель Русского театра Филипп Лось, через суд требовавший признать незаконным свое увольнение с должности в сентябре 2022 года, достиг в этом вопросе компромисса с руководством театра.
Судебный спор об увольнении Филиппа Лося из Русского театра завершился компромиссом
«16 апреля суд утвердил компромисс, который был достигнут сторонами», - прокомментировала Rus.ERR пресс-секретарь Харьюского уездного суда Вийвика Сиплане.
В исковом заявлении Филипп Лось требовал признать незаконным свое увольнение с должности художественного руководителя, а также настаивал на компенсации, а ответчик, то есть Русский театр, иск не признавал.
«Без комментариев», - ответила директор Русского театра Анне-Лий Пяйв на просьбу оценить достижение компромисса.
Сам Филипп Лось также не стал раскрывать содержание компромисса, но, по информации Rus.ERR, он снизил первоначально требуемый размер возмещения, а новая администрация Русского театра с этим согласилась.