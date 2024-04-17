Ср, 17.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Судебный спор об увольнении Филиппа Лося из Русского театра завершился компромиссом

Rus.Postimees
Copy
Филипп Лось.
Филипп Лось. Фото: Madis Veltman

Бывший художественный руководитель Русского театра Филипп Лось, через суд требовавший признать незаконным свое увольнение с должности в сентябре 2022 года, достиг в этом вопросе компромисса с руководством театра.

«16 апреля суд утвердил компромисс, который был достигнут сторонами», - прокомментировала Rus.ERR пресс-секретарь Харьюского уездного суда Вийвика Сиплане.

В исковом заявлении Филипп Лось требовал признать незаконным свое увольнение с должности художественного руководителя, а также настаивал на компенсации, а ответчик, то есть Русский театр, иск не признавал.

«Без комментариев», - ответила директор Русского театра Анне-Лий Пяйв на просьбу оценить достижение компромисса.

Сам Филипп Лось также не стал раскрывать содержание компромисса, но, по информации Rus.ERR, он снизил первоначально требуемый размер возмещения, а новая администрация Русского театра с этим согласилась.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх