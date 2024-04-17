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Девелопер, обещавший роскошные апартаменты, обанкротился

rus.postimees.ee
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Стройка. Иллюстративное фото.
Стройка. Иллюстративное фото. Фото: Тоомас Хуйк

В понедельник Харьюский окружной суд объявил о банкротстве скандальной компании Teletorni Kodud. Компания, принадлежащая российскому богачу, разрабатывала роскошную недвижимость в Пирита, но амбициозный план закончился недостроенными квартирами и большими долгами, пишет dv.ee.

По предварительным оценкам, Teletorni Kodud должна государству и кредиторам 6,58 миллиона евро, тогда как активы компании вдвое меньше — 2,5 миллиона евро.

Размер долга может увеличиться, так как после объявления о банкротстве кредиторы должны сообщить управляющему о своих требованиях. Первое общее собрание кредиторов состоится 2 мая.

Читайте подробнее на dv.ee.

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