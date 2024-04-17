Расследование Би-би-си: сколько может выжить на фронте в Украине российский заключенный?

- Здравствуйте, я вам соболезную, у нас точь-в-точь такая же история. Сколько ни искала информацию о сыне - ничего, будто растворился. Даже про смерть не сообщили. Я сама написала в группу, где давали информацию по погибшим. Первый раз писала им в январе, мне сказали: в списках погибших не числится, я и успокоилась. А потом оказалось, что погиб еще в декабре мой мальчик. Привезли гроб какой-то пустой. Но сказали не открывать и хоронить, мол, больше ничего не будет все равно.

Такие диалоги в чатах, где сидят родственники заключенных, уехавших на войну в Украину из российских колоний, можно увидеть почти ежедневно. Сотни семей пытаются найти хоть какую-то информацию о своих родственниках. Периодически в чатах появляются и сами бывшие заключенные, выжившие на фронте.

«Живыми сейчас возвращаются единицы. И те все, как правило, трехсотые (то есть раненые - прим. Би-би-си). Очень многие погибают, кто-то в плену. Штурмы - это очень тяжело. По мне, шанс выжить там - процентов 25», - написал в одной из таких групп Владимир из Карелии, который провоевал полгода и получил помилование.

Все данные о потерях в этом тексте приводятся на основании списка подтвержденных погибших российских военных, который Би-би-си ведет совместно с изданием «Медиазона» (признано в России «СМИ-иноагентом») и командой волонтеров на основании открытых источников.