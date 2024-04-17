По состоянию на данный момент в июньских выборах в Европарламент принимет участие семь политических партий, пять из которых, как ожидается, войдут в число получивших мандат.
Кто вернется в Европу? Кальюранд, Мадисон, Террас, Паэт
Но в настоящее время среди них нет ни одного сильного лидера – так заявила Анника Аррас, генеральный директор консалтинговой компании Miltton, которая руководила несколькими избирательными кампаниями Партии реформ, по словам которой иногда с самого начала было ясно, что одна из партий находится в недосягаемо лучшей форме, чем другие.
Рейтинг Партии реформ падает, и неуверенности на выборах добавляет решение бывшего премьер-министра Андруса Ансипа (Партия реформ) не выставлять свою кандидатуру. На этот раз снова разыгрываются традиционные карты внешней политики и безопасности, что оказывает убедительное влияние и на тех на избирателей, которым не нравится премьер-министр или налог на автомобили. «Не хочу быть тем, кто приносит дурные вести, но партии будет все-таки очень трудно получить два места», – сказал Ансип, который вскоре уйдет на пенсию с поста евродепутата. Он рекомендует в июне избрать депутатов с европейской закалкой.
Обозреватели, поделившиеся своими наблюдениями с Postimees, подтвердили, что яркие и известные личности со всей страны на этот раз обязательно сорвут куш, как это смогли сделать в свое время Марина Кальюранд (Социал-Демократическая партия) или Индрек Таранд. В то время как евродепутат Кальюранд по-прежнему популярна, то Таранд, который на время исчез с политического горизонта и на этот раз баллотируется в списке «Ээсти 200», скорее всего, не получит мандата. «Но пойди знай», – колебалась Аррас.
Хотя сам Ильвес не особо это подчеркивает, у него известная фамилия, которая является большой валютой в политике
Тармо Юристо, лидер фонда «Либеральный гражданин»
Тармо Юристо, лидер фонда «Либеральный гражданин» (SALK), уверен, что без сюрпризов и на этот раз не обойдется, и предупреждает о вероятности успеха Луукаса Кристьяна Ильвеса (Партия реформ), имеющему свою нишу среди молодых избирателей. «Хотя Ильвес сам и не особо подчеркивал это, у него известная фамилия, что вообще-то очень ценная валюта в политике». В свое время это помогло премьер-министру Кайе Каллас (Партия реформ), в США до сих пор работает фамилия Кеннеди.
Мадисон импонирует
По словам партнера агентства Meta, политолога Оття Луми, сильный мандат получит Яак Мадисон, представитель умеренного крыла Эстонской консервативной народной партии (EKRE). «Свои голоса за него отдают и те, кто не в партии, потому что люди замечают, как он уже пять лет последовательно распространяет свои смелые заявления в социальных сетях».
Ансипу импонирует отношение Мадисона к Украине и России, которое радикально отличается от отношения большинства сторонников EKRE. «Но, вероятно, именно поэтому он был поставлен последним в избирательном списке, хотя по популярности он мог бы быть и первым».
Ансип напомнил, что, когда Юлия Навальная после смерти Алексея Навального отправилась в Европарламент, именно Мадисон произнес там самую проникновенную речь. «Что касается его будущего количества голосов, я осмелюсь предположить, что семья Хельме скорее снижает его, чем увеличивает» – думает он.
Луми и Юристо думают прямо противоположное: немного особенные сторонники Хельме добавят EKRE голосов.
В настоящее время никто не сомневается в том, что будут продлены полномочия Кьюраранд. Юристо будет интересно посмотреть, как пойдет у советника Лаури Ляэнеметса (Социал-Демократическая партия) Воотеле Пяйа (Социал-Демократическая партия), который умеет проводить кампании и имеет довольно сильную поддержку среди молодых социал-демократов. «На этих выборах не важно, что ты бежал быстрее медведя, достаточно быстрее твоего друга, перефразируя известную поговорку».
Пяйу нужно будет добиться второго результата в партийном списке, если брать за основу итогами предыдущих выборов, для этого понадобится 3000 голосов – именно столько Свен Миксер (Социал-Демократическая партия) набрал на последних выборах, и это, по мнению Юристо, не является невозможным при наличии целенаправленных сообщений и правильно финансируемой кампании. «С другой стороны, это не значит, что это не Миксер сейчас на втором месте по популярности», – признал он.
В случае с «Отечеством» можно быть практически уверенным, что победа достанется Террасу. Юри Ратас («Отечество») не является особенно привлекательным кандидатом для старого избирателя «Отечества», но в настоящее время партию поддерживает гораздо более разнообразная группа избирателей, и его плюсом по-прежнему является его известность. «Если он сумеет это разыграть, он станет сильным кандидатом на второй мандат», – подчеркнул Юристо.
По мнению представителя SALK, Центристская партия, похоже, зашла в тупик, отчего ей грозит опасность остаться без мандата, поскольку русских европейские регуляции интересуют не так, как эстонцев – если только «Отечеству» не удастся раздуть вопрос о лишении неграждан избирательных прав до такой степени, что это станет заботить всех. «В этом случае они могут представить себя перед русскоязычными гражданами Эстонии как их единственного защитника». В опросе, проведенном в прошлом году, эта целевая группа считала экономическое выживание гораздо более важным, тогда как право голосовать для людей с другим гражданством не имело для них большого значения. «Эстонцы могут думать, что все русские одинаковы, но это не так», – отметил Юристо.
И «Отечество», и Партия реформ, и социал-демократы претендуют на два места, но один из них, вероятно, останется без второго. Кто именно, на этот счет мнения расходятся
И «Отечество», и Партия реформ, и социал-демократы претендуют на два места, но один из них, вероятно, останется без второго. Кто именно, на этот счет мнения расходятся.
«Текущий рейтинг «Отечества» позволяет заключить, что он такой же надежный, как деньги в банке», – сказал Юристо. Но их электорат сейчас выглядит совсем иначе, чем год назад, когда уровень поддержки партии был более чем в три раза ниже. «Он гораздо более разнообразен – здесь уже есть не только те, кому очень нравится «Отечество», но и те, кому больше не нравятся Партия реформ и EKRE. Это затрудняет для «Отечество» проведение своей предвыборной кампании, но, если им удастся сделать эти выборы своего рода вотумом недоверия действующему правительству, это им поможет. С другой стороны, на европейских выборах это менее важно, потому что протестующих сложнее выманить голосовать, чем на выборах в Рийгикогу. На данный момент я все еще склонен думать, что они получат два места, но голосов будет гораздо меньше, чем обещают рейтинги».
Точный таргетинг в помощь
По мнению наблюдателей, мониторинг рейтингов во время выборов в Европарламент – сомнительное занятие: они что-то показывают, но гораздо важнее сами кандидаты и то, как они строят свою кампанию – нацеливаться надо очень точно, потому что нет смысла тратить деньги на тех, кто все равно не будет голосовать. Расходы на предвыборную кампанию составляют примерно десятую часть бюджета, использованного на выборах в Рийгикогу.
В целом есть две причины. Во-первых, явка на выборах в Европарламент традиционно низкая – последние два раза она была ниже сорока процентов. В глазах людей это второсортные, а по эстонским меркам даже третьесортные выборы. Во-вторых, голосовать приходят люди более информированные, образованные и состоятельные, чем в среднем. Доля молодых людей также выше.
Выборы в Европарламент характеризуются еще и тем, что на них выбирают более искренне, чем обычно – не нужно учитывать, что, возможно, кандидат не преодолеет процентный барьер, и поэтому следует выбирать кого-то другого. В конце концов, в игре только семь мандатов, голоса которых не будут иметь большого влияния в Европейском парламенте.
Среди политических партий, как ожидается, возможен сюрприз от Партии правых, которые на данный момент не дотягивают до мандата
Среди политических партий, как ожидается, возможен сюрприз от Партии правых, которые на данный момент не дотягивают до мандата, но они подберутся гораздо ближе, чем позволяет их рейтинг, потому что их электорат с большей вероятностью выйдет на выборы.
«Я надеюсь, что политики знают, как разговаривать с избирателями так, чтобы им действительно хотелось задуматься о том, кто те люди, которые должны начать представлять Эстонию», – сказала Аррас.
Кто стремится попасть в Европарламент? Пройдут семеро
«Отечество»: фаворит первый номер, прогнозируется 1–2 места
- Рихо Террас
- Урмас Рейнсалу
- Урве Пало
- Рийна Солман
- Тынис Лукас
- Вирве Линдер
- Юллар Сааремяэ
- Ахти Калликорм
- Юри Ратас
Консервативная народная партия Эстонии (EKRE): фаворит Яак Мадисон
- Мартин Хельме
- Анти Пооламетс
- Хелле-Мооника Хельме
- Хенн Пыллуаас
- Сийм Похлак
- Рейн Эплер
- Арво Аллер
- Мерле Кивест
- Яак Мадисон
Партия реформ: самый популярный – первый номер, могут претендовать на 1–2 мандата
- Урмас Паэт
- Йоко Алендер
- Луукас Кристьян Ильвес
- Мария Юферева-Скуратовская
- Марко Михкельсон
- Ханна Лахе
- Кармен Йоллер
- Маарья Метстак
- Ханно Певкур
Социал-демократическая партия: фаворит первый номер, успех Кальюранд, вероятно, принесет партии второй мандат
- Марина Кальюранд
- Свен Миксер
- Катри Райк
- Танель Кийк
- Рийна Сиккут
- Ивари Падар
- Натали Метс
- Воотеле Пяй
- Евгений Осиновский
Центристская партия: скорее всего, в Европарламент отправится Яна Тоом
- Михаил Кылварт
- Лаури Лаатс
- Эрки Сависаар
- Аннели Отть
- Андрей Коробейник
- Янек Мягги
- Моника Хауканымм
- Айвар Рийсалу
- Яна Том
«Ээсти 200»: скорее всего, останется без мандата
- Маргус Цахкна
- Кристина Каллас
- Калев Стойческу
- Лийза Пакоста
- Игорь Таро
- Ирья Лутсар
- Хендрик Террас
- Кадри Тали
- Индрек Таранд
Партия правых: со свежим списком, но мандат не прогнозируется
- Лавли Перлинг
- Райнер Сакс
- Аннела Ангер-Краави
- Ээро Раун
- Кадри Куллман
- Ильмар Рааг
- Андрес Каарманн
- Марти Аавик
- Кристьян Ванаселья