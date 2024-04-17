Кто вернется в Европу? Кальюранд, Мадисон, Террас, Паэт

«Текущий рейтинг «Отечества» позволяет заключить, что он такой же надежный, как деньги в банке», – сказал Юристо. Но их электорат сейчас выглядит совсем иначе, чем год назад, когда уровень поддержки партии был более чем в три раза ниже. «Он гораздо более разнообразен – здесь уже есть не только те, кому очень нравится «Отечество», но и те, кому больше не нравятся Партия реформ и EKRE. Это затрудняет для «Отечество» проведение своей предвыборной кампании, но, если им удастся сделать эти выборы своего рода вотумом недоверия действующему правительству, это им поможет. С другой стороны, на европейских выборах это менее важно, потому что протестующих сложнее выманить голосовать, чем на выборах в Рийгикогу. На данный момент я все еще склонен думать, что они получат два места, но голосов будет гораздо меньше, чем обещают рейтинги».