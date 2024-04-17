Среди руководителей предприятий, котирующихся на Таллиннской бирже, в прошлом году больше всего заработал председатель правления Merko Ehitus Андрес Тринк. Его годовая зарплата составила 600 000 евро, то есть он зарабатывал 50 000 евро в месяц, сообщает ERR.
В прошлом году руководители Merko и LHV ежемесячно зарабатывали десятки тысяч евро
В прошлом году больше всего заработал член правления Merko Ehitus Андрес Тринк - в общей сложности более 600 000 евро, или почти 50 000 евро в месяц, как в виде основной зарплаты, так и в виде бонусов.
Председателю правления LHV Мадису Тоомсалу в качестве вознаграждения по результатам труда были предоставлены опционы на сумму 384 000 евро, другим членам правления - на 312 000 евро. С учетом основной зарплаты в размере 192 000 евро общий доход главы LHV в прошлом году составил 576 000 евро.
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