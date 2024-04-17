Вчера вечером в подвале жилого дома на улице Выру в Тарту загорелся деревянный материал, складированный возле отопительного котла. Только благодаря спасателям огонь не распространился дальше; в доме не было надлежащих датчиков.
В Тарту возник пожар в подвале жилого дома, спасателям удалось предотвратить распространение огня
16 апреля в 22:04 возле котла в котельной, расположенной в подвале жилого дома на улице Выру в Тарту, загорелся деревянный материал. Спасатели потушили пожар и, к счастью, огонь не распространился дальше.
В здании отсутствовали обязательные датчики дыма и угарного газа. Владельцу дома указали на необходимость того, чтобы в кратчайшие сроки в доме были установлены датчики и была обеспечена пожарная безопасность в котельной. Легковоспламеняющиеся материалы нельзя хранить в непосредственной близости от отопительного прибора.