В Тарту возник пожар в подвале жилого дома, спасателям удалось предотвратить распространение огня

16 апреля в 22:04 возле котла в котельной, расположенной в подвале жилого дома на улице Выру в Тарту, загорелся деревянный материал. Спасатели потушили пожар и, к счастью, огонь не распространился дальше.

В здании отсутствовали обязательные датчики дыма и угарного газа. Владельцу дома указали на необходимость того, чтобы в кратчайшие сроки в доме были установлены датчики и была обеспечена пожарная безопасность в котельной. Легковоспламеняющиеся материалы нельзя хранить в непосредственной близости от отопительного прибора.