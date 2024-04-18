С мая месяца КПП Нарва-Ивангород больше не будет работать круглосуточно: теперь он будет открыт только с 7 до 11 утра. Rus.Postimees поговорил с активными нарвитянами, чтобы узнать их мнения на этот счет.
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Потеря времени, помощь гостиничному бизнесу, оптимизация расходов: нарвитяне о закрытой ночью границе
«Мое мнение крайне негативное. Это огромная потеря времени, да и очереди на границе станут вдвое больше, а места для ожидания, особенно в плохую погоду, на границе не предусмотрено», - заявила председатель союза граждан РФ в Нарве Елизавета Покк.