Создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров дал интервью американскому журналисту, бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону. Интервью вышло в видеоформате, что для Дурова редкость.
Павел Дуров поговорил с Такером Карлсоном. Главное из его интервью
Как рассказал предприниматель накануне, разговор с Карлсоном состоялся в феврале. Тогда же вышло интервью американского консервативного журналиста с президентом России Владимиром Путиным.
Дуров сообщил, что в день разговора с Карлсоном он также дал трехчасовое интервью «журналисту либеральных взглядов». Имени журналиста он не назвал. В начале марта было опубликовано интервью Дурова британской газете Financial Times.
Что рассказал Дуров
- Идея создания Telegram пришла к Дурову после обысков и давления со стороны российских силовиков из-за его отказа удалять оппозиционные группы в соцсети «ВКонтакте». По словам Дурова, во время обысков он осознал, что у него нет безопасного способа коммуникации, и подумал, что приложение, где общение будет защищено шифрованием, может быть хорошей идеей. Код такого приложения написал брат Дурова Николай, а сам он отвечал за функционал и дизайн.
- Слухи о подконтрольности Telegram российским властям, по мнению Дурова, распространяют и поддерживают конкуренты мессенджера, которым не нравится рост его аудитории. По словам Дурова, Telegram не потратил «ни доллара» на маркетинг, но при этом в нем ежедневно регистрируются 2,5 миллиона пользователей, а их общее число достигло 900 миллионов.
- До приезда в Дубай, где сейчас базируется команда Telegram, Дуров рассматривал несколько других локаций, в том числе Берлин, Лондон и Сингапур, но везде сталкивался с бюрократическими сложностями. В частности, в Германии было сложно нанимать топовых программистов, которые работают за пределами ЕС, пожаловался предприниматель.
- Дуров также рассматривал переезд в США, но там ему не понравилось внимание спецслужб. По словам создателя Telegram, во время последнего визита в Штаты его инженера пытались завербовать для внедрения бэкдоров [программ для скрытого удаленного доступа] в приложение, а его самого сотрудники спецслужб сопровождали в аэропорту. Кроме того, во время поездки в Сан-Франциско он впервые в жизни пережил уличное ограбление, что стало для него шоком.
- Как утверждает Дуров, он в принципе старается не приезжать в страны, которые являются «крупными геополитическими игроками», вроде США, России и Китая. Власти таких стран проявляют повышенное внимание к Telegram, а платформа хочет оставаться политически нейтральной, утверждает Дуров. Необходимость занимать какую-либо сторону он считает большой проблемой современности.
- ОАЭ, где Дуров живет уже семь лет, по его мнению, является «политически нейтральным» государством. По словам предпринимателя, в Дубае на него никогда не оказывали давления местные власти. А кроме того, в Эмиратах ему нравится простота ведения бизнеса, возможность нанимать людей со всего мира, низкие налоги и развитая инфраструктура.
- Учитывая внимание спецслужб разных стран, Дуров по умолчанию считает, что все устройства, которыми он пользуется, скомпрометированы с точки зрения безопасности.
- Дуров приветствует покупку Twitter Илоном Маском, поскольку соцсеть, по его мнению, «становится все большим сторонником свободы слова» и пытается внедрять инновации.