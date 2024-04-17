Павел Дуров поговорил с Такером Карлсоном. Главное из его интервью

Как рассказал предприниматель накануне, разговор с Карлсоном состоялся в феврале. Тогда же вышло интервью американского консервативного журналиста с президентом России Владимиром Путиным.

Дуров сообщил, что в день разговора с Карлсоном он также дал трехчасовое интервью «журналисту либеральных взглядов». Имени журналиста он не назвал. В начале марта было опубликовано интервью Дурова британской газете Financial Times.