Пробок не избежать ⟩ Ремонтные работы в центре Таллинна нарушат дорожное движение

В связи со строительством водопровода по адресу Тартуское шоссе, 60а, в период с 22 по 27 апреля будет значительно затруднено движение по Тартускому шоссе на отрезке между улицами Лаулупео и Лубья. Во время работ будет перекрыта половина ширины дороги, проезд транспортных средств будет осуществляться по одной полосе в оба направления.

Движение не будет перенаправлено, но следует ожидать возможных задержек из-за транспортных заторов. В часы пик (с 7:30 до 10:00 и после 16:00 до 18:30) по мере необходимости будут работать регулировщики.

На период с 22 по 27 апреля Таллиннский департамент транспорта советует автомобилистам, по возможности, избегать проезда по участку Тартуского шоссе между улицами Лаулупео и Лубья. Движение на участке между улицами Одра и Тюрнпу, пересекающем Тартуское шоссе, сохранится, но и там следует ожидать увеличения времени движения.

Строительные работы выполняет компания RIA Stanteks OÜ по поручению AS Tallinna Vesi.