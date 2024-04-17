Центристская партия подозревает, что на выборах мэра Таллинна бюллетени были помечены

Статья 45, часть третья Закона о местном самоуправлении (KOKS) гласит, что выборы лиц осуществляются путем тайного голосования, результаты которого оформляются в виде решения собрания.

На странице Valimised.ee тайное голосование трактуется следующим образом: «Каждый избиратель имеет право голосовать так, чтобы никто вопреки его желанию не узнал, как он проголосовал и голосовал ли он».

Поскольку в Таллинском городском собрании у каждой партии более одного места, невозможно определить по крестику на определенном месте бюллетеня, голосовал ли и как голосовал конкретный депутат. Законодательство не регулирует, является ли нарушением тайны выборов случай, когда становится известно, из какой партии «предатель». Конкретное лицо идентифицировать невозможно.