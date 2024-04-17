По информации члена Центристской партии Марека Юргенсона, в последних двух турах выборов мэра Таллинна в воскресенье произошло маркирование бюллетеней. Таким образом, как сообщили Postimees, была нарушена тайна голосования.
Центристская партия подозревает, что на выборах мэра Таллинна бюллетени были помечены
В среду депутаты Центристской партии вместе с городскими чиновниками повторно проверили бюллетени и обнаружили в бюллетенях третьего тура закономерность, указывающую на то, что бюллетени были сознательно помечены, что является нарушением тайны голосования, сообщает ERR.
Заместитель председателя горсобрания, член фракции Центристской партии Марек Юргенсон сообщил ERR, что каждая партия правящей коалиции получила свой уголок в графе «за» (верхний левый, нижний левый, верхний правый, нижний правый), и при проверке голосов это наблюдение подтвердилось.
Технически бюллетени не были испорчены, но, по словам Юргенсона, это ставит вопрос о том, была ли гарантирована тайна голосования.
Требование новых выборов
Анастасия Коваленко-Кылварт (Центристская партия) подчеркнула, что проверка бюллетеней через несколько дней после выборов является обычной практикой. «Мы посмотрели бюллетени первого тура, там крестики были отмечены, как и при обычных голосованиях. Затем мы посмотрели бюллетени второго тура. Там было отмечено, что где-то поставлен крестик, а где-то галочка. Но мы не сделали из этого больших выводов, так как люди действительно могут отмечать по-разному», - рассказала Коваленко-Кылварт.
В третьем туре они заметили различные способы отметки, всего было четыре разных способа. «В зависимости от фракции крестик ставили не в центр, а в углы», - отметила Коваленко-Кылварт.
«Крестик должен находиться строго внутри квадрата, но если присмотреться поближе, то видны четкие узоры и различия. Обычно, когда мы идем голосовать, мы ставим отметку в центр квадрата. В углах мы ничего не отмечаем», - сказала Коваленко-Кылварт. Кроме того, учитывались размеры фракций и количество избирателей, поставивших крестики по углам.
По ее словам, они также обратятся с этим вопросом к канцлеру юстиции, и, вероятно, заявление будет подготовлено в четверг, когда соберется фракция. Коваленко-Кылварт считает, что выборы мэра следует провести заново. «Если честно и по-государственному относиться к нашим жителям, то это именно то, чего они ожидают, - считает она. - Это также будет лучше для новой городской управы, поскольку сейчас, учитывая все обстоятельства, на них висит ярлык, что эти выборы основаны на лжи. Новая коалиция обещала привнести новый европейский и прозрачный стиль управления, но, к сожалению, эти недемократичные и подконтрольные выборы показывают противоположный стиль управления».
Конфликтная обстановка в собрании
Председатель городского собрания Марис Сильд (СДПЭ) заявила, что больше всего беспокоит не вопрос с бюллетенями, а то, как сегодня утром повели себя члены Центристской партии в собрании. «Честно говоря, я была сегодня очень озадачена тем, как сегодня ворвались в здание горсобрания. Заместитель председателя собрания, который также является членом фракции центристов, ворвался, открыв дверь, и потребовал бюллетени. Обычно проверка бюллетеней проводится при представителях всех фракций», - сказала Сильд.
«Я считаю, что бюллетени каким-либо образом не изменялись. Напоминаю, что в комиссии по выборам мэра были представители всех присутствующих фракций, и ее возглавляла член Центристской партии Хелве Сяргава. И то, где находятся крестики на избирательном бюллетене, в верхнем или нижнем углу квадрата, никак не влияет на результаты выборов», - добавила она.
Статья 45, часть третья Закона о местном самоуправлении (KOKS) гласит, что выборы лиц осуществляются путем тайного голосования, результаты которого оформляются в виде решения собрания.
На странице Valimised.ee тайное голосование трактуется следующим образом: «Каждый избиратель имеет право голосовать так, чтобы никто вопреки его желанию не узнал, как он проголосовал и голосовал ли он».
Поскольку в Таллинском городском собрании у каждой партии более одного места, невозможно определить по крестику на определенном месте бюллетеня, голосовал ли и как голосовал конкретный депутат. Законодательство не регулирует, является ли нарушением тайны выборов случай, когда становится известно, из какой партии «предатель». Конкретное лицо идентифицировать невозможно.
В воскресенье Евгений Осиновский (СДПЭ) с третьей попытки набрал 41 голос в Таллиннском собрании, состоящем из 79 членов. В голосовании принял участие 41 член собрания. Во втором туре Осиновский получил поддержку 39 депутатов при отсутствии голосов против. Таким образом, ему не хватило одного голоса до того, чтобы стать мэром, и собрание решило организовать третий тур голосования.