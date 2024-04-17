Куда исчезли рабочие места в Эстонии? На рынке труда возникла рекордная конкуренция

Именно сейчас, отмечают представители банка, на одно рабочее место в Эстонии претендует в среднем 14 человек. По данным аналитиков, до кризиса это число составляло 7 человек на одно место, так что конкуренция усилилась вдвое.

Прежде всего, рабочие места исчезли в промышленности и строительстве. В то же время отмечается значительный рост числа должностей в государственном секторе.

Если исключить из статистики безработных украинских беженцев, то количество безработных в Эстонии примерно такое же, как было в начале кризиса COVID-19 в 2020 году. Поскольку беженцы от войны числятся как безработные, а их 4700 человек, это увеличивает число безработных, пояснили в банке.

Кроме того, выяснилось, что люди в основном переходят на работу с более высокой зарплатой. Иными словами, опасения, что состояние с безработицей в Эстонии обусловлено тем, что люди идут на более простые и низкооплачиваемые должности, чтобы вообще заработать какие-то деньги, были необоснованными.

Данные Эстонского банка также показывают, что стоимость производства в Эстонии увеличилась прежде всего из-за роста трудовых затрат, что влияет на конкурентоспособность. Однако трудовые затраты увеличились из-за роста стоимости жизни в последние годы, заставив людей требовать повышения зарплаты, чтобы выжить.

Эстонский банк прогнозирует, что зарплаты продолжат расти, хотя и с меньшей скоростью, чем раньше. В прошлом году рост зарплаты был вызван прежде всего положительной динамикой в государственном секторе, в то время как рост зарплат в частном секторе оказался гораздо скромнее. Это своеобразная аномалия, поскольку ранее зарплаты в государственном секторе росли медленнее, чем в частном.