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РАЙНЕР САКС ⟩ Путин уверовал в поражение Украины и ставит на карту всё, перемирия на период Олимпиады не будет

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Tairo Lutter
  • Си Цзиньпин посоветовал Германии вместо поддержки Украины заняться сотрудничеством с Китаем
  • Украинцы уничтожили важный для россиян радар в Брянской области
  • Мощный взрыв произошел сегодня ночью на аэродроме Джанкой в Крыму

Уничтожение дорогостоящего российского радара в Брянcкой области особенно затруднит для РФ мониторинг авиаударов и действий ВВС Украины, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс. Можно предположить, что уничтожение радара - это подготовка новых авиаударов со стороны Украины.

Военный кабинет Израиля собрался как минимум в третий раз, чтобы обсудить атаку на Иран. Израиль пообещал предупредить своих соседей и союзников перед атакой. Всех приучают к мысли о том, что атака на иранскую территорию обязательно последует, но Израиль, в свою очередь, пытается показать, что не хочет сильно обострять ситуацию. Можно предположить, что атака будет осуществлена ​​в ближайшие дни.

Китай хочет сотрудничества с Германией

Канцлер Германии Олаф Шольц побывал с визитом в Пекине. Среди прочего, в качестве отдельной темы на повестке дня стояла Украинская мирная конференция. Позиция главы Китая Си Цзиньпина, представленная публично, была довольно размытой и состояла из обычного набора слов в духе риторики ООН. Китай в общем говорит об уважении территориальной целостности Украины, но предложения Китая фактически предусматривают заморозку конфликта на линии фронта. Китай не считает возможным проведение мирной конференции без участия России.

Также выясняется, что Китай очень обеспокоен санкциями, которые мешают ему открыто сотрудничать с Россией. Си Цзиньпин пытался вызывающе произвести впечатление, что сотрудничество между Китаем и Россией в любом случае будет продолжаться. Китай также заявил Германии, что экономики этих двух стран тесно переплетены и сотрудничество между ними обеспечивает стабильность в мире. По сути, китайский лидер предложил Германии обменять поддержку Украины на более тесное экономическое сотрудничество между двумя странами.

Очевидно, что Китай не готов в ближайшее время пересмотреть свою позицию в вопросе о поддержке России и вряд ли отправит кого-либо для участия в мирной конференции, инициированной Украиной в Швейцарии. Однако Си Цзиньпин может поддержать, например, идею перемирия на время Олимпиады, поскольку она лучше соответствует его общему плану.

Никакого перемирия не будет

Представитель администрации Владимира Путина заявил, что России не нравится предложение об олимпийском перемирии Эмманюэля Макрона, поскольку Украина будет использовать его для перегруппировки своих сил. Это, вероятно, даже не шантаж, а реальное текущее понимание ситуации Путиным. Российский президент убежден, что Украина проигрывает войну и что необходимо поставить на карту все, чтобы добиться наибольшего успеха на поле боя.

В то же время министр иностранных дел Китая Ван И пообщался с Ираном и заявил, что Пекин не намерен менять характер сотрудничества между двумя странами, несмотря на нападение Ирана на Израиль. Представитель Китая публично подтвердил официальную позицию Ирана о том, что нападение на Израиль было соразмерным и осуществлено в целях самообороны, то есть позиция Ирана по существу одобрена. Таким образом, нынешняя политика Израиля в отношении Китая и России оказалась ошибочной.

СБУ взяла на себя ответственность за удар в Брянской области России, в результате которого был уничтожен важный радар, с помощью которого российская армия могла получать видеоданные на расстоянии до 700 км. Кроме того, в ходе атаки были уничтожены всевозможные датчики и устройства связи. Это очень большая потеря для российской армии. Это особенно затрудняет мониторинг авиаударов и действий ВВС Украины. Можно предположить, что уничтожение радара - это подготовка новых авиаударов со стороны Украины. Можно также предполагать, что Россия защищала свой очень дорогой радар (стоимостью 100 млн долларов) с максимальным использованием возможностей противовоздушной обороны.

Сегодня ночью в аэропорту Джанкой в ​​Крыму произошел мощный взрыв, который стал причиной крупного пожара. Событию предшествовало активное движение в воздухе. На этом аэродроме базируются как истребители, так и ударные вертолеты.

В Москве по неизвестной причине загорелся завод, где производят ракеты для систем ПВО С-300 и С-400.

Российские атаки

Наступательная активность российской армии в целом несколько снизилась, но основные направления ударов не изменились.

В районе Сватово и Северодонецка возрастает активность российских атак в направлении Лимана. Продолжаются атаки и в районе Белогоровки. Пока результатов нет.

Наиболее активные атаки сейчас ведутся в районе Бахмута. Никаких изменений в позициях нет.

В районе Донецка линия фронта наиболее мобильна западнее Авдеевки, где обе стороны ведут атаки. Поэтому на линии фронта каждый день происходят небольшие изменения. Южнее, в районе Красногоровки и других населенных пунктов, также идут непрерывные атаки, и российской армии там удалось в некоторых точках улучшить свои позиции.

На Южном фронте регулярно происходят попытки одиночных атак российских частей, которые не приносят никаких изменений. Атаки российской армии на украинские позиции на восточном берегу Днепра также не принесли результатов.

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