Очевидно, что Китай не готов в ближайшее время пересмотреть свою позицию в вопросе о поддержке России и вряд ли отправит кого-либо для участия в мирной конференции, инициированной Украиной в Швейцарии. Однако Си Цзиньпин может поддержать, например, идею перемирия на время Олимпиады, поскольку она лучше соответствует его общему плану.

Никакого перемирия не будет

Представитель администрации Владимира Путина заявил, что России не нравится предложение об олимпийском перемирии Эмманюэля Макрона, поскольку Украина будет использовать его для перегруппировки своих сил. Это, вероятно, даже не шантаж, а реальное текущее понимание ситуации Путиным. Российский президент убежден, что Украина проигрывает войну и что необходимо поставить на карту все, чтобы добиться наибольшего успеха на поле боя.

В то же время министр иностранных дел Китая Ван И пообщался с Ираном и заявил, что Пекин не намерен менять характер сотрудничества между двумя странами, несмотря на нападение Ирана на Израиль. Представитель Китая публично подтвердил официальную позицию Ирана о том, что нападение на Израиль было соразмерным и осуществлено в целях самообороны, то есть позиция Ирана по существу одобрена. Таким образом, нынешняя политика Израиля в отношении Китая и России оказалась ошибочной.