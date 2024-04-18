Фрагмент передачи. Фото: Константин Седнев

- На пресс-конференции делегации МВФ в Таллинне было сказано, что Эстонию ждут трудные решения в области бюджетной политики. О трудных решениях жителям Эстонии уже и так приходилось слышать немало - это увеличение налоговой нагрузки, сокращение некоторых пособий, меры экономии в сферах ответственности разных министерств. Может ли эстонское общество ожидать еще каких-то трудных решений, о которых оно еще не знает?

- Ожидать как минимум может, в том смысле, что мы же, например, до сих пор не знаем, введут ли у нас налог на оборону, который обсуждается, при этом говорится об одном проценте от всех доходов. Или будет ли введен налог на имущество. У меня есть квартира, у вас есть квартира, и мы будем платить один-два процента от ее стоимости.

Но это уже определенные нюансы, то есть может быть сделано так, а может быть сделано и вот так. Можно ввести один или другой налог, на уровне или одного, или полутора, или двух процентов, но это не меняет общей картины. А чтобы объяснить общую картину, надо посмотреть, где Эстония находилась в 1991 году и где она находится сейчас. И также посмотреть, куда мы хотели бы прийти.