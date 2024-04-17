Начиная с сегодняшнего дня можно записаться в огородники

Общинный огород Пельгу – продолжение и расширение деятельности уже полюбившегося горожанам огорода Пельгуаэд, который вот уже пять лет украшает этот район. По словам главы НКО Pelguaed Мартина Пеннасте, если раньше здесь могли работать 40 человек, то в обновленном саду выращивать съедобные растения смогут почти 100 огородников. «Мы с нетерпением ждем новых членов сообщества, которые разделяют нашу страсть к городскому огородничеству и готовы вместе с нами заботиться об этом прекрасном месте», – сказал Пеннасте.

Фото: Управа Пыхья-Таллинна.

При поддержке города в Таллинне уже создано 33 общинных огорода, в которых занято более 2500 любителей огородничества. Опыт показывает, что городское огородничество несет в себе множество преимуществ как для самих участников, так и для города в целом – распространяется экологичное мышление и укрепляются добрососедские отношения, появляется больше знаний об общественном пространстве и сохраняется разнообразие форм городской жизни.

Прием заявок для новых огородников открыт с 17 апреля до 8 мая. При наличии свободных участков к деятельности в огороде Пельгу можно присоединиться и позднее. Чтобы стать членом огородного сообщества, необходимо заполнить электронную форму заявки; на бумаге это можно сделать в управе Пыхья-Таллинна (Кари, 13) или в библиотеке Сыле (Сыле, 47b). Форму онлайн-заявки и более подробную информацию об огороде Пельгу можно найти ЗДЕСЬ.

Преимущество при распределении мест будет у жителей Пыхья-Таллинна, но при наличии свободных участков будут приняты и желающие из других районов. Поскольку огород работает на общественных началах, от каждого огородника также ожидается символический членский взнос и готовность внести свой вклад в благоустройство огорода.