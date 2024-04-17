Огородный сезон в Таллинне начинается с уникального события – открытия общинного огорода Пельгу. На его территории, оформленной в современном стиле, съедобные растения можно выращивать не только в ящиках, но и на небольших огородных участках. Прием заявок для новых огородников открыт с 17 апреля до 8 мая.
Начиная с сегодняшнего дня можно записаться в огородники
Этой весной в Пыхья-Таллинне на пересечении бульвара Кольде и улицы Эхте откроется огород Пельгу. Этот инновационный общественный проект создан для поддержки городского огородничества. В специальных ящиках, на огородных участках и в теплице самого большого и современного городского огорода столицы можно выращивать овощи и фрукты для своей семьи. Жители города также могут организовывать в общинном огороде мероприятия, а у образовательных учреждений района появится возможность проводить обучение на открытом воздухе.
«Создание огорода Пельгу – это результат успешного сотрудничества местного сообщества и города. Строительство огорода близится к завершению, ведутся последние работы по благоустройству. Мы уже подали заявку на получение разрешения на эксплуатацию и, как только его получим, проведем открытие огорода», - сказала руководитель проекта по вовлечению Леа Вутт.
Общинный огород Пельгу – это не просто место для выращивания овощей и фруктов. Это пространство, где горожане могут объединиться, чтобы совместно заниматься городским огородничеством и общаться. Этот проект направлен на повышение экологической осознанности и развитие чувства общности между людьми. Поэтому в основе деятельности огорода лежат принципы экологичного огородничества, совместной работы и взаимной ответственности.
За порядок на общинных грядках, в теплице и общинном огороде отвечают все члены общины совместно. В частности, каждый огородник должен участвовать в общественной деятельности в качестве волонтера не менее 15 часов в течение сезона (около 2 часов в месяц). Это могут быть как работы в огороде, так и, например, переводы документов, организация мероприятий и т. д.
Общинный огород Пельгу – продолжение и расширение деятельности уже полюбившегося горожанам огорода Пельгуаэд, который вот уже пять лет украшает этот район. По словам главы НКО Pelguaed Мартина Пеннасте, если раньше здесь могли работать 40 человек, то в обновленном саду выращивать съедобные растения смогут почти 100 огородников. «Мы с нетерпением ждем новых членов сообщества, которые разделяют нашу страсть к городскому огородничеству и готовы вместе с нами заботиться об этом прекрасном месте», – сказал Пеннасте.
При поддержке города в Таллинне уже создано 33 общинных огорода, в которых занято более 2500 любителей огородничества. Опыт показывает, что городское огородничество несет в себе множество преимуществ как для самих участников, так и для города в целом – распространяется экологичное мышление и укрепляются добрососедские отношения, появляется больше знаний об общественном пространстве и сохраняется разнообразие форм городской жизни.
Прием заявок для новых огородников открыт с 17 апреля до 8 мая. При наличии свободных участков к деятельности в огороде Пельгу можно присоединиться и позднее. Чтобы стать членом огородного сообщества, необходимо заполнить электронную форму заявки; на бумаге это можно сделать в управе Пыхья-Таллинна (Кари, 13) или в библиотеке Сыле (Сыле, 47b). Форму онлайн-заявки и более подробную информацию об огороде Пельгу можно найти ЗДЕСЬ.
Преимущество при распределении мест будет у жителей Пыхья-Таллинна, но при наличии свободных участков будут приняты и желающие из других районов. Поскольку огород работает на общественных началах, от каждого огородника также ожидается символический членский взнос и готовность внести свой вклад в благоустройство огорода.