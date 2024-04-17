В крупнейшем торговом центре Ласнамяэ Lasnamäe Centrum завершились реновационные работы. Теперь над высоким стеклянным главным входом установлен самый большой в Таллинне и уникальный в Эстонии светодиодный экран с трехмерным эффектом, говорится в сообщении компании.
Lasnamäe Centrum обновился
В ходе реконструкции общие помещения центра приобрели новый облик, были заменены технические системы и освещение, модернизированы интерьер и архитектура как внутри, так и снаружи. Фасады магазинов приобрели современный вид, также были обновлены зоны отдыха. В центре были установлены дополнительные мансардные окна, позволяющие естественному свету проникать в пространство.
Центр стал светлее благодаря новому стеклянному главному входу, который теперь стал просторным и высоким. Перед входом создана безопасная, свободная от автомобилей и уютная зона с навесом. Часть фасада здания покрыта доломитом. Светодиодный экран, установленный над входом, позволяет отображать трехмерное видео. Экран имеет ширину 23 метра и высоту 10 метров, а его изображение состоит из более чем 6 миллионов отдельных пикселей.
Приятным элементом дизайна в холле центра также стала зеленая стена с настоящими растениями, среди которых можно встретить и клубнику. Хотя в Lasnamäe Centrum нет свободных помещений для сдачи в аренду, помещения, которые использовали во время ремонта в качестве временного входа, превратятся в магазин конфет.
«Поскольку Lasnamäe Centrum является сердцем Ласнамяэ, которое помимо предложения товаров и услуг выполняет также социальную и общественную функцию, мы также запланировали круглогодичные мероприятия для всей семьи как внутри центра, так и на открытом воздухе перед центром», - сказала руководитель Lasnamäe Centrum Теана Башкирцева.
По случаю открытия главного входа 17 апреля в вестибюле центра посетителей Lasnamäe Centrum будет ждать фотостена, на фоне которой каждый гость сможет сфотографироваться. Кроме того, начиная с полудня, перед крупнейшим в Ласнамяэ гипермаркетом Rimi посетителей угощают продукцией различных производителей, сырами и фруктами от Rimi.
Рядом с центром гостей ждет «Цирк будущего», где в виде голограмм на арене представлены всевозможные животные и даже рыбы. Посетить цирк можно до 28 апреля, а на этой неделе среди посетителей Lasnamäe Centrum пройдет розыгрыш билетов в цирк. С 26 апреля по 12 мая рядом с центром будет работать парк развлечений «Тиволи», а 1 июня запланировано празднование Дня защиты детей.
«В сотрудничестве с Südameapteek мы организуем серию лекций на тему здоровья в обновленной и уютной зоне отдыха центра, где мы будем говорить как о диабете, так и о весенней аллергии. Кроме того, наш центр дружелюбен к собакам, а на парковке Lasnamäe Centrum, рассчитанной на 700 мест, парковка бесплатна для всех и нет необходимости использовать парковочные часы», — добавила Теана Башкирцева.