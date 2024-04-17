Lasnamäe Centrum обновился

В ходе реконструкции общие помещения центра приобрели новый облик, были заменены технические системы и освещение, модернизированы интерьер и архитектура как внутри, так и снаружи. Фасады магазинов приобрели современный вид, также были обновлены зоны отдыха. В центре были установлены дополнительные мансардные окна, позволяющие естественному свету проникать в пространство.

Центр стал светлее благодаря новому стеклянному главному входу, который теперь стал просторным и высоким. Перед входом создана безопасная, свободная от автомобилей и уютная зона с навесом. Часть фасада здания покрыта доломитом. Светодиодный экран, установленный над входом, позволяет отображать трехмерное видео. Экран имеет ширину 23 метра и высоту 10 метров, а его изображение состоит из более чем 6 миллионов отдельных пикселей.

Приятным элементом дизайна в холле центра также стала зеленая стена с настоящими растениями, среди которых можно встретить и клубнику. Хотя в Lasnamäe Centrum нет свободных помещений для сдачи в аренду, помещения, которые использовали во время ремонта в качестве временного входа, превратятся в магазин конфет.

Новые интерьеры Lasnamäe Centrum. Фото: Рауль Меэ

«Поскольку Lasnamäe Centrum является сердцем Ласнамяэ, которое помимо предложения товаров и услуг выполняет также социальную и общественную функцию, мы также запланировали круглогодичные мероприятия для всей семьи как внутри центра, так и на открытом воздухе перед центром», - сказала руководитель Lasnamäe Centrum Теана Башкирцева.