Закон о мобилизации в Украине: что изменится для украинцев, живущих в Европе и будут ли их призывать в ВСУ

Один из моментов актуализации твоих данных - это твое состояние здоровья, то есть ты пригоден к службе или нет. Если человек давно за границей, у него вполне могла истечь действительная справка о прохождении медкомиссии. До войны она действовала пять лет. Медкомиссию ты не пройдешь онлайн, поэтому как это сделать дистанционно это для меня большая загадка.

У меня есть знакомый адвокат, который с тремя маленькими детьми легально выехал в начале войны за границу. Он скептически смотрит на то, чтобы ехать в Украину для актуализации данных. Чтобы обновить все данные и соблюсти эту норму, ему нужно полтора-два месяца, чтобы пройти медкомиссию и всю бюрократию.

- То есть если человек не настроен идти в армию, он просто не поедет и не будет выполнять эту норму про актуализацию данных?

- Почти наверняка.

- Но это ограничивает возможности живущих за границей военнообязанных граждан получать консульские услуги - поменять паспорт, например.

- В этом и смысл поправок. Если заканчивается срок действия паспорта, а это рано или поздно произойдет, то нужно идти в консульство. В консульстве попросят документы о воинском учете и актуализацию данных. Когда пошли слухи об этих поправках, многие за границей обновили действующий паспорт.