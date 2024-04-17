Напомним, что в начале марта в Мустамяэ стали находить пригвожденных к деревьям и скамейкам трупики животных. Полиции удалось задержать подозреваемого: им оказался 20-летний молодой человек, который просит называть его Яной Букашкиной.

У Яны диагностированы определенные психические расстройства. Ранее она уже ложилась на лечение в психиатрическую больницу, но добровольно. Принудительно она была доставлена туда только последний раз. После задержания полиция отвезла Яну в психиатрическую клинику на Палдиском шоссе, где она провела четыре дня. В арестном доме она провела еще сутки, после чего ее отпустили под подписку о невыезде.