Многие жители Таллинна опешили, когда увидели, что молодой человек, подозревающийся в жестоком обращении с животными, не просто предстал перед камерами в передаче Reporter на Kanal 2, но еще и браво размахивал в сюжете молотком, демонстрируя, как он прибивал к скамейкам и деревьям белок и зайцев. Полиция понимает обеспокоенность горожан и обещает принять меры.
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В глазах – ноль раскаяния, в руках – молоток: таллиннцы обеспокоены поведением Яны Букашкиной, полиция обещает принять меры (1)
Напомним, что в начале марта в Мустамяэ стали находить пригвожденных к деревьям и скамейкам трупики животных. Полиции удалось задержать подозреваемого: им оказался 20-летний молодой человек, который просит называть его Яной Букашкиной.