Россия выводит миротворцев из Нагорного Карабаха

Азербайджан силой вернул себе Нагорный Карабах в сентябре прошлого года, несмотря на присутствие там российских миротворцев.

За этим последовало массовое бегство этнических армян, проживающих в Нагорном Карабахе.

Российские миротворцы в Карабахе

В 1991 году Россия стала одним из первых государств, признавших независимость Армении - так зародились дипломатические отношения между двумя странами, и на протяжении долгих лет Ереван продолжал укреплять связи с Москвой.

Первым важным этапом сотрудничества стало появление в 1992 году в Армении российских пограничников, помогавших охранять границу с Турцией и Ираном. Несколькими годами позднее Россия открыла в армянском Гюмри военную базу.

Россия в тот период усиливала своего военное присутствие в стратегически важных для себя районах, а Армения, постоянно сталкивавшаяся с геополитическими вызовами и конфликтами в регионе, видела в российской базе гарантию своей безопасности.

Напряжение в основном росло в Нагорно-Карабахской республике (НКР), не признанной даже Арменией, но ставшей причиной войн и конфликтов между Ереваном и Баку. Это напряжение в итоге вылилось в войну 2020-го года, в которой победил Азербайджан, а «второе место» заняла Россия.

Формально Азербайджану удалось вернуть себе почти все потерянные территории за исключением центральной части Нагорного Карабаха и Лачинского коридора, ведущего в Армению.