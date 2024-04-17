Российские миротворцы будут выведены из Нагорного Карабаха. «Да, это действительно так», - ответил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на вопрос о сообщениях о выводе войск в азербайджанских СМИ.
Россия выводит миротворцев из Нагорного Карабаха
Азербайджан силой вернул себе Нагорный Карабах в сентябре прошлого года, несмотря на присутствие там российских миротворцев.
За этим последовало массовое бегство этнических армян, проживающих в Нагорном Карабахе.
Российские миротворцы в Карабахе
В 1991 году Россия стала одним из первых государств, признавших независимость Армении - так зародились дипломатические отношения между двумя странами, и на протяжении долгих лет Ереван продолжал укреплять связи с Москвой.
Первым важным этапом сотрудничества стало появление в 1992 году в Армении российских пограничников, помогавших охранять границу с Турцией и Ираном. Несколькими годами позднее Россия открыла в армянском Гюмри военную базу.
Россия в тот период усиливала своего военное присутствие в стратегически важных для себя районах, а Армения, постоянно сталкивавшаяся с геополитическими вызовами и конфликтами в регионе, видела в российской базе гарантию своей безопасности.
Напряжение в основном росло в Нагорно-Карабахской республике (НКР), не признанной даже Арменией, но ставшей причиной войн и конфликтов между Ереваном и Баку. Это напряжение в итоге вылилось в войну 2020-го года, в которой победил Азербайджан, а «второе место» заняла Россия.
Формально Азербайджану удалось вернуть себе почти все потерянные территории за исключением центральной части Нагорного Карабаха и Лачинского коридора, ведущего в Армению.
Именно по этой причине после окончания войны в регионе появился российский миротворческий контингент, а Россия, кажется, получила то, что хотела: конфликт снова был заморожен, а на территории, международно признанной Азербайджаном, разместились российские военные.
Их позиции там были шаткими и регулировались только одним документом - заявлением трех сторон о прекращении огня. То есть формально Азербайджан и Армения согласились на размещение в регионе российских миротворческих сил, но что именно военные будут там делать, в заявлении не говорилось.
В 2022 году России было не до Карабаха - президент Владимир Путин развязал полномасштабную войну против Украины и все силы бросил туда.
В результате роль Азербайджана и его главного союзника - Турции - для Москвы заметно выросла. После того, как Россию обложили санкциями, она не могла потерять важного союзника в их обходе в лице Анкары, способствовавшей параллельному импорту.
В сентябре 2023 года в ходе однодневной войны Россия окончательно продемонстрировала, что не готова вступать в конфликт с Баку - даже несмотря на гибель собственных миротворцев.