По словам председателя Центристской партии Михаила Кылварта, в ходе выборов мэра Таллинна в воскресенье были нарушены несколько принципов, поэтому результаты следует аннулировать. Это заявление последовало после того, как члены партии сегодня ознакомились с избирательными бюллетенями.
Михаил Кылварт: выборы мэра Таллинна не были тайными
«Выборы должны быть свободными, то есть голосование должно проходить без давления и препятствий, согласно свободной воле избирателя. Выборы обязательно должны быть тайными, и депутат должен иметь возможность осуществлять свой свободный мандат. Похоже, что эти принципы были нарушены на выборах мэра Таллинна», - сказал Кылварт.
По его словам, при просмотре бюллетеней третьего тура голосования выявилась определенная закономерность, из которой можно сделать однозначный вывод о том, как проголосовали члены различных фракций. «Каждая фракция ставила крестик в разные углы квадрата, и на этой основе легко получить представление о том, кто как голосовал. Таким образом, можно было установить, в какой фракции были депутаты, не поддержавшие Евгения Осиновского, что создавало возможность влиять на членов собрния между турами голосования», - отметил он.
«Без сомнения, в действиях новой городской власти Таллинна мы не видим новой европейской и прозрачной политической культуры, - продолжил Кылварт. - Мы обсудим сложившуюся ситуацию во фракции горсовета и обязательно обратимся за оценкой к канцлеру юстиции».