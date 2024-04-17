Михаил Кылварт: выборы мэра Таллинна не были тайными

«Выборы должны быть свободными, то есть голосование должно проходить без давления и препятствий, согласно свободной воле избирателя. Выборы обязательно должны быть тайными, и депутат должен иметь возможность осуществлять свой свободный мандат. Похоже, что эти принципы были нарушены на выборах мэра Таллинна», - сказал Кылварт.

По его словам, при просмотре бюллетеней третьего тура голосования выявилась определенная закономерность, из которой можно сделать однозначный вывод о том, как проголосовали члены различных фракций. «Каждая фракция ставила крестик в разные углы квадрата, и на этой основе легко получить представление о том, кто как голосовал. Таким образом, можно было установить, в какой фракции были депутаты, не поддержавшие Евгения Осиновского, что создавало возможность влиять на членов собрния между турами голосования», - отметил он.