Молчание – знак согласия? Строитель на 165 000 евро выполнил работы, которые ему официально не заказывали

Первый в Ида-Вирумаа аквапарк, построенный как часть спа-отеля Noorus в Нарва-Йыэсуу, открылся в декабре 2021 года, но строившая его фирма Alir Grupp до сих пор добивается 800 000 евро за проделанную работу, пишет dv.ee.
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Руководитель аквапарка говорит, что его компания заплатила больше, чем должна была по договору, а затем разорвала отношения с генподрядчиком – небольшой таллиннской компанией Ecoheat Trading, поскольку объект был далек от завершения.
После ухода генподрядчика фирма-субподрядчик Alir Grupp продолжала строить, хотя заказчик потребовал от нее покинуть стройплощадку, а вскоре заказчик даже выставил охрану, чтобы не пускать строителей на объект.
«Я спасал свою работу!» – говорит руководитель и совладелец строительной компании Alir Grupp Алексей Попов, уверенный, что, если бы не он, за зиму 2020-2021 годов недостроенное здание аквапарка пришло бы в негодность.
«Я нисколько не сомневаюсь, что он искренне хотел помочь, – говорит о Попове руководитель Noorus Дмитрий Антонов. – Но не надо было!»
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