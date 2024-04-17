История кота, которого спасатели нашли, но было поздно

Уже на первом осмотре стало понятно, что состояние у кота критическое - сердцебиение замедленное, а само животное сильно истощено. Поскольку Pesaleidja ранее удавалось спасти жизнь животных в очень критическом состоянии, они не пошли по пути наименьшего сопротивления. «Показалось, что никто не сражался за жизнь этого животного, и мы решили сделать это сами», - рассказала главный ветеринар Pesaleidja Келли Самберк.

К сожалению, оказалось, что у кота в брюшной полости есть крупные опухоли, также у животного повреждены почки. Стабилизировать сердцебиение котику не удавалось, и состояние Дональда продолжало ухудшаться.

Дональд. Фото: Pesaleidja

Так вышло, что Келли Самберк, которая провела всего лишь недолгие пятнадцать минут вместе с животным, проводила его в последний путь. Она очень сопереживала Дональду. «Несомненно, Дональд был бы счастлив дома, со своим человеком, едой и заботой, - сказала она. - Сердце болит от того, что котенок попал к нам лишь в последний момент и никогда не сможет ощутить дружбу между человеком и животным. Прощай, и легкого пути на радугу!»

Приют Pesaleidja старается спасти жизнь каждому четвероногому, у которого есть хоть малейшая возможность выжить и в будущем найти свой дом. В последние моменты жизни животному помогали также ветеринары Университета природы и группа по спасению животных. Хотя Дональда не удалось спасти, приют должен оплатить единственный и последний счет за лечение в размере 260,22 евро.

Если деятельность Pesaleidja вам близка, и вы хотите их поддержать, вы можете сделать это следующим образом: Однократный взнос можно сделать, позвонив по телефону Pesaleidja MTÜ: 900 0950 - стоимость звонка 50 EUR 900 9025 - стоимость звонка 25 EUR 900 0915 - стоимость звонка 15 EUR 900 0905 - стоимость звонка 5 EUR Пожалуйста, послушайте весь приветственный текст, иначе пожертвование не произойдет! Также пожертвование можно сделать на счета Pesaleidja MTÜ: EE647700771001866844 LHV Pank EE102200221063071211 Swedbank EE941010220247756220 SEB Pank EE404204278613732108 Coop Pank EE351700017003105966 Luminor Bank В назначении платежа, пожалуйста, напишите «ДОНАЛЬД»