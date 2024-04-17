Инфляция в Евросоюзе замедлилась, Эстония по-прежнему в лидерах

В Эстонии годовая инфляция замедлилась с 4,4 до 4,1 процента, сообщил Eurostat. Годом раньше уровень инфляции в Эстонии составляла целых 15,6 процента, инфляция в ЕС в марте прошлого года составила 8,3 процента, а в еврозоне - 6,9 процента.

Среди стран-членов ЕС, по которым есть данные Eurostat, в прошлом месяце инфляция была самой медленной в Литве - 0,4 процента, за ней следовали Финляндия с 0,6 процента и Дания с 0,8 процента. Самая быстрая инфляция составила 6,7 процента в Румынии, 4,9 процента в Хорватии и 4,1 процента в Эстонии и Австрии.

По сравнению с февралем годовая инфляция замедлилась в 13 странах-членах, осталась на том же уровне в четырех и ускорилась в десяти странах.

Наибольший вклад в инфляцию в еврозоне внесли услуги - 1,76 процентных пункта. Далее следуют цены на продукты питания, алкоголь и табачные изделия с 0,53 пункта и промышленные товары с 0,3 пункта. Цены на энергоносители упали на 0,16 пункта.