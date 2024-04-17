На этапе чемпионата Европы по раллийным гонкам в Венгрии отличился британский гонщик Филип Аллен.
Серьезно превысившего скорость гонщика Hyundai сурово наказали
Британец, выступавший на автомобиле Hyundai i20 Rally2, большую часть соревнования боролся за место во второй десятке. На десятом спецучастке он вылетел с 13-го места из-за проблем с рулевым управлением. Из-за этого Аллену и его штурману Дейлу Ферниссу пришлось работать изо всех сил.
Они так сильно гнали, что на перегоне мчались со скоростью 161 км/ч – в зоне, где максимально допустимая скорость была 60 км/ч! Это не осталось незамеченным и для судей. Экипаж получил 15-минутный штраф, плюс штраф в размере 2375 евро. Кроме того, оба должны выполнить общественные работы.
В объяснении Аллен извинился. Он сказал, что не знал о таком низком скоростном режиме на этом участке дороги. Однако это не спасло гонщиков от сурового наказания.