Серьезно превысившего скорость гонщика Hyundai сурово наказали

Британец, выступавший на автомобиле Hyundai i20 Rally2, большую часть соревнования боролся за место во второй десятке. На десятом спецучастке он вылетел с 13-го места из-за проблем с рулевым управлением. Из-за этого Аллену и его штурману Дейлу Ферниссу пришлось работать изо всех сил.

Они так сильно гнали, что на перегоне мчались со скоростью 161 км/ч – в зоне, где максимально допустимая скорость была 60 км/ч! Это не осталось незамеченным и для судей. Экипаж получил 15-минутный штраф, плюс штраф в размере 2375 евро. Кроме того, оба должны выполнить общественные работы.

В объяснении Аллен извинился. Он сказал, что не знал о таком низком скоростном режиме на этом участке дороги. Однако это не спасло гонщиков от сурового наказания.