Грузинский парламент принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который, по мнению оппозиции, повторяет российское законодательство об «иностранных агентах». Обсуждение закона сопровождается массовыми акциями протеста и столкновениями с полицией.
Парламент Грузии принял в первом чтении закон об иноагентах. Его обсуждение вызвало протесты
Законопроект уже во второй раз был предложен правящей партией «Грузинская мечта». В марте прошлого года эта политическая сила была вынуждена отозвать его после масштабных протестов.
Новый законопроект практически полностью повторяет прежний, однако формулировка «агент иностранного влияния» в нем заменена на термин «проводящая интересы иностранной силы организация».
Законопроект обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве проводящей интересы иностранной силы организации.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что подобное законодательство необходимо для обеспечения финансовой прозрачности получателей грантов.
Однако оппозиционные партии и независимые журналисты называют его «российским законом» за сходство с принятым в России в 2012 году законодательством об «иностранных агентах». В России этот закон используется для преследования независимых СМИ и оппозиционных политиков.
Принятие такого законодательства в Грузии, по мнению критиков законопроекта, не только ударит по независимым СМИ и гражданскому сектору, но и станет серьезным препятствием на пути Тбилиси в ЕС.
О том, что принятие такого законодательства может помешать европейской интеграции Грузии, предупреждали и западные страны.
Против закона в числе прочих выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили. «Грузия не сдастся перед ресоветизацией!» — написала она в соцсети X (бывший твиттер).
Власти Грузии уверяли, что ничего общего с российским законом у представленного законопроекта нет и это смягченная версия принятого в 1938 году американского закона о регистрации иностранных агентов FARA. Однако такие же аргументы в 2012 году использовали российские власти.
Во время обсуждения законопроекта в грузинском парламенте в понедельник и во вторник состоялись массовые акции протеста, в которых приняли участие тысячи людей.
В понедельник во время демонстрации в центре Тбилиси были задержаны 14 человек, которых обвинили в административных правонарушениях. Грузинская полиция утверждает, что в результате действий участников акции пострадал один полицейский, ему потребовалась медицинская помощь.
Драка также произошла и в зале заседаний парламента: депутат от оппозиционной партии «Граждане» Александр Элисашвили набросился на секретаря «Грузинской мечты» Мамуку Мдинарадзе и ударил его по голове, когда он с трибуны отвечал на вопросы депутатов.
После этого в драку включились другие депутаты. В итоге прямую трансляцию на сайте парламента прервали, а Элисашвили вывели из зала.
Акции протеста около парламента Грузии продолжались и во вторник, когда спецназ применил против демонстрантов перцовый спрей и задержал 11 человек.