Парламент Грузии принял в первом чтении закон об иноагентах. Его обсуждение вызвало протесты

Законопроект уже во второй раз был предложен правящей партией «Грузинская мечта». В марте прошлого года эта политическая сила была вынуждена отозвать его после масштабных протестов.

Новый законопроект практически полностью повторяет прежний, однако формулировка «агент иностранного влияния» в нем заменена на термин «проводящая интересы иностранной силы организация».

Законопроект обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве проводящей интересы иностранной силы организации.

Демонстрация около парламента. Фото: BBC

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что подобное законодательство необходимо для обеспечения финансовой прозрачности получателей грантов.

Однако оппозиционные партии и независимые журналисты называют его «российским законом» за сходство с принятым в России в 2012 году законодательством об «иностранных агентах». В России этот закон используется для преследования независимых СМИ и оппозиционных политиков.

Принятие такого законодательства в Грузии, по мнению критиков законопроекта, не только ударит по независимым СМИ и гражданскому сектору, но и станет серьезным препятствием на пути Тбилиси в ЕС.

Оппозиция обвиняет партию «Грузинская мечта» в том, что она копирует действия российских властей. Фото: BBC

О том, что принятие такого законодательства может помешать европейской интеграции Грузии, предупреждали и западные страны.

Против закона в числе прочих выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили. «Грузия не сдастся перед ресоветизацией!» — написала она в соцсети X (бывший твиттер).