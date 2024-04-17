Вице-председатель Центристской партии Лаатс: если Осиновский не трусит, то выборы мэра Таллинна надо провести снова

«Это слепленное правительство пришло к власти в Таллинне с помощью лжи. У нас есть прецедент государственного управления, когда Партия реформ сформировала правительство, основанное на лжи, и теперь та же картина повторяется в Таллинне», - сказал Лаатс в комментарии для Postimees .

Он добавил, что, если у Осиновского есть смелость, то выборы мэра Таллинна должны быть проведены снова. «Иначе к нему в любом случае приклеится такой ярлык, что он просто трус. Также Урмас Рейнсалу из «Отечества», который неоднократно заявлял в Рийгикогу, что нынешнее правительство пришло к власти с помощью лжи, теперь помогает с помощью лжи сколачивать городское правительство в Таллинне», - сказал Лаатс.