Осиновскому нашли замену на посту главы фракции соцдемов в Рийгикогу

Прийт Ломп был избран председателем фракции после того, как занимавший этот пост Евгений Осиновский в воскресенье стал мэром Таллинна и покинул парламент.

«Возглавлять фракцию после такого сильного политика как Евгений - это большая честь, но и огромная ответственность. Сил на новой должности мне будут придавать командный дух во фракции и возможность всегда обратиться за советом к более опытным коллегам», - отметил Ломп.

Прийт Ломп родился в 1984 году, он долгое время возглавлял администрации волостей Хааслава и Кастре. В 2023 году Ломпа избрали в Рийгикогу по округу Тартумаа и Йыгевамаа. На протяжении последнего года Ломп возглавлял парламентскую комиссию по экономике.