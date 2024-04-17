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Осиновскому нашли замену на посту главы фракции соцдемов в Рийгикогу

BNS
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Прийт Ломп.
Прийт Ломп. Фото: Tairo Lutter

Фракция Социал-демократической партии в Рийгикогу сегодня избрала себе нового председателя. Им стал Прийт Ломп. Работу в должности заместителя председателя фракции продолжит Хельмен Кютт.

Прийт Ломп был избран председателем фракции после того, как занимавший этот пост Евгений Осиновский в воскресенье стал мэром Таллинна и покинул парламент.

«Возглавлять фракцию после такого сильного политика как Евгений - это большая честь, но и огромная ответственность. Сил на новой должности мне будут придавать командный дух во фракции и возможность всегда обратиться за советом к более опытным коллегам», - отметил Ломп.

Прийт Ломп родился в 1984 году, он долгое время возглавлял администрации волостей Хааслава и Кастре. В 2023 году Ломпа избрали в Рийгикогу по округу Тартумаа и Йыгевамаа. На протяжении последнего года Ломп возглавлял парламентскую комиссию по экономике.

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