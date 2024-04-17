Пять мусорных ящиков на семью: грядет большое повышение цен

Вице-канцлер Министерства климата Иво Яанисоо заявил на ежегодной конференции Эстонского союза производителей продуктов питания, что реформа управления отходами сделает переработку отсортированного мусора дешевле, чем складирование смешанных бытовых отходов на мусороперерабатывающем заводе. Сейчас ситуация обратная.
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Яанисоо отметил, что в настоящее время отправлять мусор на переработку обходится дороже, чем сжигать отходы или выбрасывать их на свалку. Цель реформы - изменить ситуацию так, чтобы наиболее выгодным было перерабатывать мусор, а затем сжигать его для производства энергии.