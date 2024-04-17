Пять мусорных ящиков на семью: грядет большое повышение цен

Яанисоо отметил, что в настоящее время отправлять мусор на переработку обходится дороже, чем сжигать отходы или выбрасывать их на свалку. Цель реформы - изменить ситуацию так, чтобы наиболее выгодным было перерабатывать мусор, а затем сжигать его для производства энергии.