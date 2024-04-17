Исследователи из Университета Осаки обнаружили, что уже применяемые антибиотики превращают раковые клетки в своего рода удобрение для иммунной системы, после чего т.н. «клеткам-киллерам» оказывается легко их уничтожить.
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Открытие японских ученых: уже существующие антибиотики могут дать новые возможности для лечения рака
Раковые клетки растут и распространяются, скрываясь от иммунной системы организма. Иммунотерапия позволяет иммунной системе находить и атаковать раковые клетки. Однако для многих пациентов эти революционные методы лечения практически не приносят никакой пользы, сообщает Eureka Alert.