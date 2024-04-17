Открытие японских ученых: уже существующие антибиотики могут дать новые возможности для лечения рака

Раковые клетки растут и распространяются, скрываясь от иммунной системы организма. Иммунотерапия позволяет иммунной системе находить и атаковать раковые клетки. Однако для многих пациентов эти революционные методы лечения практически не приносят никакой пользы, сообщает Eureka Alert .

Основными препаратами, используемыми в иммунотерапии, являются ингибиторы иммунных контрольных точек. Они распознают и блокируют белки, которые раковые клетки используют, чтобы скрыться от иммунной системы. Однако раковые клетки, не содержащие этих белков, прячутся разными способами. Поскольку многие больные раком не реагируют на ингибиторы иммунных контрольных точек, исследователи хотят разработать новые методы иммунотерапии, преследующие другие цели.