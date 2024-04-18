Борис Тух ⟩ Могут ли творящие насилие считаться людьми?

Повествование ведется от лица пани Янины, она называет всех окружающих придуманными ей именами; мир преломляется в ее восприятии – как преломлялся в восприятиях Блейка, визионерство, вот что роднит героиню с великим поэтом. Янина выстроила в своем сознании Вселенную, она сама ее центр, светило, вокруг которого вращаются планеты, приятные и неприятные, злые и добрые – и когда выходишь за пределы очерченного для себя круга, понимаешь: мир полон скорби и страданий («Иногда я чувствую, что мы живем в могиле, большой и просторной, единой для огромного количества людей», – говорит Янина). Здесь царит Зло, воплощенное в Охотниках, хищнически уничтожающих обитателей леса. Люди ли они? Могут ли творящие насилие считаться людьми? Вероятно, человек – это нечто иное, это Матога, это Дзысё. Но таких в этом мире слишком мало. «В январе по средам, в семь утра, становится очевидно, что мир не был создан ради человека», – приходит к горькому выводу Янина. Т.е. этот мир – неправильный. «Убийство стало безнаказанным. А что стало оно безнаказанным – этого никто не замечает. А раз никто не замечает, то оно и не существует… Преступление признано чем-то естественным, оно стало общепринятым. Все его совершают», – вызывают к нашей совести автор и театр.