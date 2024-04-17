РИХО ТЕРРАС ⟩ Европейские социалисты и либералы безнадежно расходятся во мнениях по некоторым вопросам

Поверьте мне, ситуация станет еще более серьезной и затянется на долгое время
Фракции социалистов и либералов в Европарламенте в некоторых вопросах глубоко расколоты
Печально, что социалисты и либералы против повышения статуса Комиссии по безопасности и обороне, отмечает Рихо Террас, депутат Европейского парламента от партии «Отечество».
Ситуация в Украине ухудшается, поскольку затягивание Европой и США поставок вооружения и боеприпасов создало на фронте условия, при которых, по словам бойцов, сдерживающих российский фронт, им приходится буквально стоять с пистолетом против танка. Россия пытается усилить ракетные удары, чтобы истощить украинскую ПВО и уничтожить энергетическую инфраструктуру. ПВО сегодня нужна Украине как никогда прежде.
У стран Европы - Германии, Нидерландов, Румынии, Польши, Греции и Испании - вместе взятых около ста систем ПВО типа Patriot, которые в войне показали себя очень эффективными в отражении российских ракетных ударов и действий воздушных сил.
Безопасность и оборона стали в Европе темой номер один, без которой невозможно обеспечить экономический рост и европейский образ жизни. Различные опросы общественного мнения довольно единодушно показывают, что вопросы безопасности являются самыми важными для избирателей на выборах в Европейский парламент. На это должны адекватно реагировать и институты Европейского союза.
Должность комиссара по обороне
Много говорят о планах создания должности комиссара по обороне при Европейской комиссии, задачей которого было бы реализовать потенциал европейской оборонной промышленности. Это нужно делать, образно говоря, со скоростью света. Для того чтобы вопросы безопасности и обороны решались быстро и компетентно, в Европейском парламенте было предложено повысить статус Комиссии по безопасности и обороне с уровня подразделения Комиссии по иностранным делам до комиссии с полными полномочиями. Это, на мой взгляд, абсолютно необходимый и разумный шаг, так как он соответствует особой важности вопросов безопасности и обороны в текущей ситуации.
Поверьте мне, ситуация станет еще более серьезной и затянется на долгое время. Учитывая это, очень странным и печальным является сопротивление социалистов и либералов повышению статуса Комиссии по безопасности и обороне. Социалисты занимаются закулисными переговорами и требуют полноценного статуса для Комиссии по правам человека.
Либералы же заявили, что не поддержат решение, если за него проголосует фракция «Идентичность и Демократия» из правого крыла парламента. Такое поведение и позиция, на мой взгляд, деструктивны и неуместны в нынешней ситуации. Я надеюсь, что руководители социал-демократов и либералов в Европе лучше поймут ситуацию и их сообщение дойдет до коллег в Европейском парламенте.
Хорошо известно, что фракции социалистов и либералов в Европейском парламенте в некоторых вопросах глубоко расколоты, поскольку объединяют представителей партий с очень различными мировоззрениями и взглядами из разных стран-членов. Различия в понимании, касающиеся широкого круга важных вопросов, понятны.
Различие в понимании жизненно важного, то есть экзистенциального для Европы вопроса, крайне печально. Остается надеяться, что этот раскол удастся преодолеть.