РИХО ТЕРРАС ⟩ Европейские социалисты и либералы безнадежно расходятся во мнениях по некоторым вопросам

Ситуация в Украине ухудшается, поскольку затягивание Европой и США поставок вооружения и боеприпасов создало на фронте условия, при которых, по словам бойцов, сдерживающих российский фронт, им приходится буквально стоять с пистолетом против танка. Россия пытается усилить ракетные удары, чтобы истощить украинскую ПВО и уничтожить энергетическую инфраструктуру. ПВО сегодня нужна Украине как никогда прежде.

У стран Европы - Германии, Нидерландов, Румынии, Польши, Греции и Испании - вместе взятых около ста систем ПВО типа Patriot, которые в войне показали себя очень эффективными в отражении российских ракетных ударов и действий воздушных сил.

Безопасность и оборона стали в Европе темой номер один, без которой невозможно обеспечить экономический рост и европейский образ жизни. Различные опросы общественного мнения довольно единодушно показывают, что вопросы безопасности являются самыми важными для избирателей на выборах в Европейский парламент. На это должны адекватно реагировать и институты Европейского союза.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, предложила пост комиссара по обороне в Европейской комиссии. Фото: JOHN THYS / AFP

Должность комиссара по обороне