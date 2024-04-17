Ср, 17.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

На месте будущего бассейна в Тарту продолжает зеленеть трава, хотя его должны были открыть в начале 2025 года

Кристофер Сеэма
, репортер
Copy
На месте, где уже должно завершаться строительство водного центра, сейчас можно спокойно погонять мяч.
На месте, где уже должно завершаться строительство водного центра, сейчас можно спокойно погонять мяч. Фото: Sille Annuk

Если бы договор, заключенный более четырех лет назад между Тартуской городской управой и одним из дочерних предприятий Tartu Coop, выполнялся бы по имевшимся планам, за торговым центром Lõunakeskus уже вовсю бы шло строительство нового бассейна и водного центра. Однако в настоящее время там все еще зеленеет трава.

Spa-Arenduse OÜ, дочернее предприятие Tartu Coop, выигравшее конкурс на право на строительство, организованный в начале 2020 года, согласно имевшемуся плану должно было в течение пяти лет построить водный центр и бассейн за торговым центром Lõunakeskus, между Тартуской частной школой и научным парком.

Строительство было запланировано на 2023-2024 годы, открытие - самое позднее в начале 2025 года, но пока что даже не заложен фундамент.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх