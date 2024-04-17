На месте будущего бассейна в Тарту продолжает зеленеть трава, хотя его должны были открыть в начале 2025 года

Если бы договор, заключенный более четырех лет назад между Тартуской городской управой и одним из дочерних предприятий Tartu Coop, выполнялся бы по имевшимся планам, за торговым центром Lõunakeskus уже вовсю бы шло строительство нового бассейна и водного центра. Однако в настоящее время там все еще зеленеет трава.