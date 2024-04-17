Если бы договор, заключенный более четырех лет назад между Тартуской городской управой и одним из дочерних предприятий Tartu Coop, выполнялся бы по имевшимся планам, за торговым центром Lõunakeskus уже вовсю бы шло строительство нового бассейна и водного центра. Однако в настоящее время там все еще зеленеет трава.
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На месте будущего бассейна в Тарту продолжает зеленеть трава, хотя его должны были открыть в начале 2025 года
Spa-Arenduse OÜ, дочернее предприятие Tartu Coop, выигравшее конкурс на право на строительство, организованный в начале 2020 года, согласно имевшемуся плану должно было в течение пяти лет построить водный центр и бассейн за торговым центром Lõunakeskus, между Тартуской частной школой и научным парком.