«Это гнусно и неприемлемо». Британия вводит уголовную ответственность за дипфейки эротического содержания

Британия намерена принять закон, вводящий уголовную ответственность за создание и распространение фальшивых видеороликов эротического содержания. Как следует из законопроекта, наказание будет зависеть от того, насколько широко успело разойтись фальшивое видео. В большинстве случаев нарушитель сможет ограничиться штрафом и формальной судимостью, однако в отдельных случаях ему может грозить и реальный тюремный срок.

Объявляя об этом, министр юстиции страны Лора Фаррис уточнила, что уголовно наказуемым является сам факт создания откровенно эротического фейкового видео. Так что даже если у преступника нет намерения распространять ролик, а есть лишь желание «вызвать тревогу, унижение или страдания у жертвы», он все равно совершает уголовное преступление.

В последние годы технология глубокого фейка получила широкое распространение по всему миру. Созданные с ее использованием изображения могут выглядеть весьма убедительно и ежемесячно собирают в интернете миллионы просмотров.

При этом сама жертва, внешность которой используется для создания откровенного видео, чаще всего даже не знает об этом, не говоря уже о том, чтобы дать на это свое согласие.

Предупреждение о дипфейке. Фото: Getty Images

В прошлом году в рамках реформы закона о безопасности в интернете уже была введена уголовная ответственность за обмен фейковыми интимными изображениями такого рода.

Теперь уголовно наказуемым станет и само создание «сексуально откровенных поддельных изображений взрослых людей - злонамеренно и без их согласия».

«Создание поддельных эротических изображений - это гнусно и совершенно неприемлемо, независимо от того, распространяются ли эти кадры [в интернете]», - заявила глава Минюста.

«Это еще один наглядный пример того, как некоторые стремятся унизить и обесчеловечить окружающих - в особенности женщин. Распространение подобного рода материалов может иметь катастрофические последствия, и правительство этого не потерпит», - резюмировала Фаррис.

Законопроект, которому еще предстоит пройти утверждение парламентом, также вводит уголовную ответственность за видеозапись интимных моментов без согласия участников и даже за установку оборудования, позволяющего такую запись вести.