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ВИДЕО ⟩ Сильнейшие дожди в ОАЭ: аэропорт в Дубае был затоплен

, летний репортер
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Фото: GIUSEPPE CACACE/AFP

На этой неделе Объединенные Арабские Эмираты пострадали от сильных дождей. Затоплен был и международный аэропорт в Дубае.

Согласно метеорологическим данным, дождь начался поздно вечером в понедельник. Шторм усилился около 9 часов утра по местному времени во вторник.

К вечеру вторника в Дубае уже выпало около 142 миллиметров осадков. Государственное информационное агентство WAM назвало дождь «историческим погодным явлением», которое побило все рекорды с 1949 году.

Вчера вечером один из самых посещаемых аэропортов мира прервал работу, так как большое количество воды мешало безопасному воздушному движению и затрудняло доступ пассажиров к терминалам.

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