На этой неделе Объединенные Арабские Эмираты пострадали от сильных дождей. Затоплен был и международный аэропорт в Дубае.
ВИДЕО ⟩ Сильнейшие дожди в ОАЭ: аэропорт в Дубае был затоплен
Согласно метеорологическим данным, дождь начался поздно вечером в понедельник. Шторм усилился около 9 часов утра по местному времени во вторник.
К вечеру вторника в Дубае уже выпало около 142 миллиметров осадков. Государственное информационное агентство WAM назвало дождь «историческим погодным явлением», которое побило все рекорды с 1949 году.
Вчера вечером один из самых посещаемых аэропортов мира прервал работу, так как большое количество воды мешало безопасному воздушному движению и затрудняло доступ пассажиров к терминалам.
Dubai Airport right now— Science girl (@gunsnrosesgirl3) April 16, 2024
pic.twitter.com/FX992PQvAU