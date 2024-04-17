ВИДЕО ⟩ Сильнейшие дожди в ОАЭ: аэропорт в Дубае был затоплен

Согласно метеорологическим данным, дождь начался поздно вечером в понедельник. Шторм усилился около 9 часов утра по местному времени во вторник.

К вечеру вторника в Дубае уже выпало около 142 миллиметров осадков. Государственное информационное агентство WAM назвало дождь «историческим погодным явлением», которое побило все рекорды с 1949 году.

Вчера вечером один из самых посещаемых аэропортов мира прервал работу, так как большое количество воды мешало безопасному воздушному движению и затрудняло доступ пассажиров к терминалам.

Dubai Airport right now

pic.twitter.com/FX992PQvAU — Science girl (@gunsnrosesgirl3) April 16, 2024