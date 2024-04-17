История о нападении на девочку в Валга оказалась выдумкой, однако уголовное расследование продолжается

Цепочка событий начала разворачиваться 20 марта, когда конфликт между учащимися в Валгаской основной школе вылился в акт насилия, когда школьник и школьница напали на девочку одноклассницу, дергая ее за волосы и прыгая на спину. На следующее утро после этого инцидента было проведено экстренное совещание учебного совета, на котором было решено, что хулиганов исключат из школы на две недели. Всего от посещения школы было отстранено 11 учеников, связанных с инцидентом. Один подросток был задержан полицией непосредственно после акта насилия.