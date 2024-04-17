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История о нападении на девочку в Валга оказалась выдумкой, однако уголовное расследование продолжается

Tiit Loim rus.postimees.ee
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: unsplash.com

Недавно в Валга случился инцидент, когда школьница якобы стала жертвой трех нападавших в масках. Теперь полиция и прокуратура выяснили, что этого нападения на самом деле не произошло. Ученица таким образом пыталась избежать посещения школы, где ее недавно избили.

Цепочка событий начала разворачиваться 20 марта, когда конфликт между учащимися в Валгаской основной школе вылился в акт насилия, когда школьник и школьница напали на девочку одноклассницу, дергая ее за волосы и прыгая на спину. На следующее утро после этого инцидента было проведено экстренное совещание учебного совета, на котором было решено, что хулиганов исключат из школы на две недели. Всего от посещения школы было отстранено 11 учеников, связанных с инцидентом. Один подросток был задержан полицией непосредственно после акта насилия.

3 апреля появилась информации о том, что ту девочку, которая ранее была жертвой нападения в школе, атаковали три человека по пути в школу. Сама девочка утверждала, что на нее напали три мужчины в масках, и в результате она получила порезы на левой щеке. Однако прокуратура уточнила, что на самом деле речь идет о царапинах.

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