ТРИ ПУНКТА ⟩ Почему нападение Ирана на Израиль выгодно Кремлю?

Первую реакцию Москвы на ракетную и беспилотную атаку Ирана в минувшие выходные можно было бы расценить как обеспокоенность по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке, но более вероятной кажется версия, что Кремль радовался возникшему пожару, отвлекающему внимание Запада.