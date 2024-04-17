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ТРИ ПУНКТА ⟩ Почему нападение Ирана на Израиль выгодно Кремлю?

rus.postimees.ee
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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в Кремле 7 декабря 2023 года.
Встреча президента России Владимира Путина с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в Кремле 7 декабря 2023 года. Фото: Sergei Bobylyov

Первую реакцию Москвы на ракетную и беспилотную атаку Ирана в минувшие выходные можно было бы расценить как обеспокоенность по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке, но более вероятной кажется версия, что Кремль радовался возникшему пожару, отвлекающему внимание Запада.

«Радио Свободная Европа» назвало три момента, почему нападение Ирана на Израиль было выгодно Владимиру Путину. «Вступление на неизведанную территорию на Ближнем Востоке - это лучшее, что могло случиться с Путиным», - сказала старший научный сотрудник программы по России в Вашингтонском центре стратегических исследований Ханна Нотте.

Борьба нарративов

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