Первую реакцию Москвы на ракетную и беспилотную атаку Ирана в минувшие выходные можно было бы расценить как обеспокоенность по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке, но более вероятной кажется версия, что Кремль радовался возникшему пожару, отвлекающему внимание Запада.
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ТРИ ПУНКТА ⟩ Почему нападение Ирана на Израиль выгодно Кремлю?
«Радио Свободная Европа» назвало три момента, почему нападение Ирана на Израиль было выгодно Владимиру Путину. «Вступление на неизведанную территорию на Ближнем Востоке - это лучшее, что могло случиться с Путиным», - сказала старший научный сотрудник программы по России в Вашингтонском центре стратегических исследований Ханна Нотте.