Полиция арестовала агрессивную женщину, которая за несколько часов совершила две кражи в торговом центре

На прошлой неделе сотрудники службы безопасности Forus несколько раз поймали одного и того же человека на краже в торговом центре в Таллинне. Женщина, которая вела себя агрессивно, была поймана, но через два часа пришла в тот же торговый центр, чтобы снова совершить кражу.