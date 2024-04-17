На прошлой неделе сотрудники службы безопасности Forus несколько раз поймали одного и того же человека на краже в торговом центре в Таллинне. Женщина, которая вела себя агрессивно, была поймана, но через два часа пришла в тот же торговый центр, чтобы снова совершить кражу.
Полиция арестовала агрессивную женщину, которая за несколько часов совершила две кражи в торговом центре
В пятницу, 12 апреля, в центр управления Forus поступила информация о краже. Помимо сотрудников службы безопасности, на место происшествия прибыла и патрульная бригада.
По предварительной информации, подозреваемая, вышедшая из обувного магазина, совершила кражу, и охранник подошел, чтобы проверить ее. Женщина начала вести себя агрессивно и ударила охранника правой рукой по лицу, она продолжила применять физическую силу, а затем убежала.
Спустя несколько часов она совершила еще одну кражу. В том же торговом центре она была задержана другим охранником и передана полиции.