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ВИДЕО ⟩ Ругань в зале Рийгикогу: член фракции EKRE не давал министру иностранных дел отвечать на вопросы

Лоора-Элизабет Ломп
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Министр иностранных дел Маргус Цахкна.
Министр иностранных дел Маргус Цахкна. Фото: Aron Urb/Välisministeerium

На сегодняшнем инфочасе правительства в парламенте министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200») не мог ответить на вопрос члена фракции «Отечества» Айвара Кокка, поскольку член фракции EKRE Анти Пооламетс стал кричать на министра.

Кокк спросил министра о лишении избирательных прав граждан Беларуси и России и о православной церкви Московского патриархата. Кокка интересовало нынешнее состояние безопасности Эстонии.

«Вы затронули очень важные темы. Действительно, мы должны смотреть на все вопросы через призму безопасности. Мы являемся соседом России, а Россия пытается воздействовать и на Эстонию. Не секрет, что более десяти человек были арестованы эстонскими силовыми структурами в связи с тем, что Россия планировала беспорядки на нашей территории, используя силовые структуры России для атак на имущество наших публичных деятелей. Эти вещи не прекратятся, нам придется действовать очень жестко», - сказал Цахкна.

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