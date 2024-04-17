На сегодняшнем инфочасе правительства в парламенте министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200») не мог ответить на вопрос члена фракции «Отечества» Айвара Кокка, поскольку член фракции EKRE Анти Пооламетс стал кричать на министра.
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ВИДЕО ⟩ Ругань в зале Рийгикогу: член фракции EKRE не давал министру иностранных дел отвечать на вопросы
Кокк спросил министра о лишении избирательных прав граждан Беларуси и России и о православной церкви Московского патриархата. Кокка интересовало нынешнее состояние безопасности Эстонии.