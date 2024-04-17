ВИДЕО ⟩ Ругань в зале Рийгикогу: член фракции EKRE не давал министру иностранных дел отвечать на вопросы

«Вы затронули очень важные темы. Действительно, мы должны смотреть на все вопросы через призму безопасности. Мы являемся соседом России, а Россия пытается воздействовать и на Эстонию. Не секрет, что более десяти человек были арестованы эстонскими силовыми структурами в связи с тем, что Россия планировала беспорядки на нашей территории, используя силовые структуры России для атак на имущество наших публичных деятелей. Эти вещи не прекратятся, нам придется действовать очень жестко», - сказал Цахкна.