Премьер-министр Кая Каллас участвует во внеочередном заседании Европейского совета

По словам Каллас, необходимо удерживать в фокусе внимания поддержку Украины. «Обстановка на фронте тяжелая, срочно нужны боеприпасы и необходимое снаряжение», - подчеркнула она.

Каллас также отметила, что лидеры ЕС обсудят обстановку на Ближнем Востоке и нападение Ирана на Израиль. «Эстония осуждает нападение Ирана на Израиль. Приоритет - избежать региональной эскалации», - сказала она.

Премьер-министр добавила, что в свете произошедшего нападения четко видно, что международное сотрудничество позволяет успешно отражать дроны и ракетные обстрелы. «Тем более следует передать и Украине то, в чем она критически нуждается», - сказала она.

«Для того, чтобы мы могли в продолжительной перспективе оказывать Украине военную поддержку и повысить свою обороноспособность, мы должны укрепить и оборонную промышленность ЕС», - сказала премьер-министр.

«В том, что касается внутреннего рынка, Эстония считает важным сохранить конкуренцию и сократить административную нагрузку. Кроме того, следует быть смелее в поддержке инноваций, внедрении высоких технологий и прокладке смычек между странами блока», - отметила Каллас.

В среду премьер-министр также участвует в конференции союза оборонной промышленности ЕС, где выступит с речью о важности повышения обороноспособности Европы.