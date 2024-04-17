Полиция задержала подозреваемого в крупном мошенничестве с использованием почтовых автоматов

Как передала пресс-служба полиции, задержанного подозревают в том, что он обманным путем завладел по меньшей мере 15 600 евро, заставляя людей снимать наличность и помещать ее в почтоматы.

Подозреваемый мошенник использовал несколько способов хищения денег. В ряде случаев он забирал положенные доверчивыми людьми деньги из посылочного автомата, услуги которого были заранее оплачены и использовались в качестве камеры хранения, или же деньги с помощью почтомата переводились из Ида-Вирумаа в посылочный автомат в Таллинне и снимались там.

На данный момент известно, что мужчина, входивший в группировку мошенников, причинил ущерб на сумму не менее 15 600 евро.

Как выяснилось, в период с 5 по 8 апреля группа мошенников звонила людям, злоумышленники представлялись сотрудниками фирмы Elisa или Банка Эстонии.

Мошенники сообщали жертвам, что срок действия договора на их телефонный номер якобы истекает и для его продления необходим персональный идентификационный код.

Затем звонок прерывался и следующий звонок жертве поступал якобы из службы безопасности Банка Эстонии, «работники» которой сообщали, что средства человека на его банковском счету находятся в опасности и чтобы сохранить их, нужно срочно снять всю наличность и поместить деньги в почтомат фирмы Omniva.

В последнее время полиция стала получать сообщения о мошенниках, совершающих обманные видеозвонки, при этом на видео они были одеты в форму полиции.