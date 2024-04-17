Строительные работы по прокладке водопровода нарушат движение транспорта на Тартуском шоссе

Во время работ будет перекрыта половина дороги, проезд транспортных средств будет осуществляться по одной полосе в оба направления.

Движение не будет перенаправлено, но следует ожидать возможных задержек из-за транспортных заторов. В часы пик (с 7:30 до 10:00 и после 16:00 до 18:30) по мере необходимости будут работать регулировщики.

На период с 22 по 27 апреля Таллиннский департамент транспорта советует автомобилистам при возможности избегать проезда по участку Тартуского шоссе между улицами Лаулупео и Лубья. Движение на участке между улицами Одра и Тюрнпу, пересекающем Тартуское шоссе, сохранится, но и там следует ожидать, что путь займет больше времени.

Строительные работы выполняет компания RIA Stanteks OÜ по поручению AS Tallinna Vesi. С разрешением на перекрытие проезжей части можно ознакомиться на сайте оперативной информации Таллинна.