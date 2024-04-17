Пресс-секретарь RIA сообщил в пресс-релизе, что из-за ошибки, появившейся в последней версии клиента DigiDoc4 4.5.0, услуга цифрового подписания была нарушена. Это означает, что некоторые старые цифровые подписи становятся недействительными после добавления новой цифровой подписи.

«Если у вас возникла такая проблема с цифровой подписью, мы рекомендуем удалить последнюю версию программного обеспечения для идентификации и установить предыдущую версию клиента DigiDoc4 4.4.0 с сайта id.ee».

Департамент подтвердил, что знает о проблеме и работает над ее решением. «Мы надеемся выпустить новую версию программного обеспечения для идентификации и исправить ошибку в ближайшие несколько дней», - говорится в сообщении.