Часов Яр. Почему Украине так важно не потерять эту высоту

«Та группировка [россиян], которая сейчас наступает на Часов Яр и пытается прорваться в город, очевидно, рискует в свой левый фланг получить какие-то контрдействия [от ВСУ]», - считает Машовец.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что Москва планирует «большое наступление» в Донбассе в начале лета. Он уверен, что после Часова Яра россияне хотят двигаться в сторону Покровска, расположенного в 55 км к западу. Это ключевой транспортный узел на границе Донецкой и Днепропетровской областей.

«Они [российские военные] немного продвинутся в сторону Часова Яра. Они будут двигаться в направлении города Покровска, стратегического направления Покровск», - сказал руководитель ГУР в интервью немецкому телеканалу ARD.

Но успеет ли Кремль до 9 мая решить первую задачу и взять Часов Яр?

Михаил Жирохов говорит, что основным фактором станет то, сможет ли российская армия в ближайшее время пересечь канал Северский Донец - Донбасс (его ширина около 30 метров) и создать плацдарм на западном берегу.

«Если это произойдет, то это будет указывать на то, что [удерживать Часов Яр] осталось недолго».

В украинских Вооруженных силах уверяют, что по состоянию на середину апреля ситуация в этом районе сложная, но контролируемая.

«Как житель этого города в душе я надеюсь, что мы выстоим и наши враги до нас так и не дойдут», - отвечает глава Часова Яра Сергей Чаус на вопрос о дальнейшем развитии событий.