После захвата Авдеевки в конце зимы Кремль, кажется, уже определил себе новую цель в Донбассе. Это городок Часов Яр, который этой весной стал основной ареной боев.
Часов Яр. Почему Украине так важно не потерять эту высоту
Зима 2021 года. До полномасштабной войны России с Украиной еще год. Но Часов Яр уже наполнен военными.
Здесь, вдали от густонаселенного района советских пятиэтажек и промышленных предприятий, расположен штаб Операции объединенных сил (так раньше называлась Антитеррористическая операция).
Это обстоятельство превратило обычный донбасский городок в мощный укрепрайон, «крепость» украинской армии.
Теперь, весной 2024 года, российские войска вплотную приблизились к Часову Яру и уничтожают его авиаударами.
По данным главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского, Россия поставила цель захватить этот город до сакральной для себя даты 9 мая - Дня Победы.
Город на холмах
Если бы кто-то из полководцев прошлого хотел бы построить крепость в донбасских степях, то лучшего места, чем Часов Яр, не найти.
Это самая высокая точка на сотни километров вокруг. Город стоит на холмах, которые, словно оборонительные стены, защищают его с востока и с юга.
Самая высокая точка здесь - 247 метров. К примеру, в соседних Константиновке, Дружковке, Славянске и Краматорске средние высоты составляют от 100 до 125 метров.
Агломерация этих городов после российской оккупации Донецка в 2014 году фактически стала административным центром подконтрольной Украине части Донецкой области. Здесь развивались промышленные предприятия, был разветвленный транспортный узел, включая железнодорожный.
Часов Яр стал «вратами» в эту агломерацию - из-за близости к Константиновке (7 км на запад) и Краматорску (25 км на северо-запад).
Здесь жили около 13 тысяч жителей, но по состоянию на начало апреля осталось около 700, рассказал Украинской службе Би-би-си глава города Сергей Чаус. Из них 80-85% - это пожилые люди, которые отказываются эвакуироваться.
«Основной аргумент, который они используют - "это мой дом, я здесь родился и здесь буду умирать, если убьют, то убьют", - объясняет глава городской военной администрации.
С февраля 2023 года в Часове Яре отсутствует газо- и водоснабжение, нет электричества и слабая мобильная связь. Быт оставшихся здесь местных жителей обеспечивается лишь благодаря генераторам и воде из скважин.
Все многоэтажки Часова Яра имеют те или иные повреждения от обстрелов, из которых 80% - критические, указывает Чаус.
Кроме своего доминирующего рельефа, Часов Яр имеет и водную преграду - на восточных окраинах протекает канал Северский Донец - Донбасс.
Во время битвы за Бахмут в прошлом году этот район был оперативным тылом для украинской группировки, которая вела боевые действия с противником на бахмутском направлении. Однако с начала этого года ситуация изменилась.
Еще зимой Россия создала мощную группировку - преимущественно из сил воздушно-десантных войск - и начала движение к Часову Яру из соседнего Бахмута. Несмотря на заверения украинского генштаба в том, что там «созданы несколько полос обороны», уже к началу апреля российская армия смогла вплотную приблизиться к восточным окраинам города со стороны сел Богдановка и Ивановское.
Оба эти села не были захвачены полностью, но россиянам удалось найти щель между ними и вклиниться в украинскую оборону.
Важно, что холмы и большая часть застройки Часова Яра находятся на западном берегу канала. И только новый микрорайон, который так и называется «Канал», расположен на восточном.
Городские власти говорят, что этот микрорайон находится под постоянными обстрелами и там не осталось ни одного гражданского.
«Выжить на "Канале" гражданским нереально. Там постоянные обстрелы. Арта (артиллерия - Би-би-си) там не умолкает, плюс прилеты КАБов плюс FPV-дроны», - говорит Сергей Чаус.
Именно в этот микрорайон на крайнюю улицу Зеленую и удалось в начале апреля зайти группе российских военных. Украинское командование уверяет, что их уже выбили, российские источники утверждают обратное.
Украинские военнослужащие, обороняющие город, утверждают, что россияне часто используют «банзай-атаки» - пытаются небольшой колонной из бронетехники или на другом транспорте стремительно прорваться к цели. Большая часть из них уничтожается, но те, кто выжили, пытаются зацепиться за позицию.
Визуального подтверждения, что россияне продолжают находиться в пределах населенного пункта Часов Яр, по состоянию на середину апреля нет.
Однако это не означает, что ситуация на этом направлении для ВСУ улучшилась.
Почему так произошло?
Как же получилось, что российские войска смогли вплотную приблизиться к стратегически важному городу?
Еще в конце осени прошлого года Россия начала движение на запад от оккупированного Бахмута и смогла захватить поселок Хромовое, который расположен на пути в Часов Яр. Впоследствии обе стороны увязли в кровопролитных боях за соседние села Богдановку (2 км к северо-востоку от Часова Яра) и Ивановское (3 км к юго-востоку).
Что касается последнего, то российские власти еще в конце марта заявили о взятии под контроль этого села, которое они называют старым советским названием - Красное. Однако украинские военные отрицают это.
Несмотря на это, российская армия нашла возможность прорваться между этими селами через поля и лесопосадки.
По данным источников Украинской службы Би-би-си среди военных, не в последнюю очередь этот прорыв произошел из-за неудачных действий 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая обороняла сектор.
Эта воинская часть была создана в 2022 году на базе организации «Добровольческий украинский корпус «Правый сектор». Именно добровольцы ДУК ПС и были ее основой.
В то же время, по данным Украинской службы Би-би-си, которые также подтверждают источники издания «Украинская правда», в 67-й бригаде возникли недоразумения между добровольцами «Правого сектора» и обычными мобилизованными.
Это привело к тому, что последних без надлежащей подготовки отправляли удерживать сложные участки фронта. При усилении российского наступления некоторые военные 67-й бригады не выдержали и оставили свои позиции.
Такая ситуация вызвала осуждение со стороны генштаба ВСУ. Как сказано в заявлении «Добровольческого украинского корпуса», высшее командование Вооруженных сил начало «переформатирование бригады» - в частности, перевод в другие воинские части всех командиров и бойцов ДУК ПС, которые служат ее боевым костяком.
«На командиров подразделений открыты служебные расследования, не исключено, что будут открыты уголовные производства по надуманным обвинениям в невыполнении боевых распоряжений», - сказано в заявлении бригады.
16 апреля командование Сухопутных войск подтвердило принятие решения о реорганизации 67-й бригады, в том числе путем выделения штурмового батальона в отдельную часть.
«Последствия потерь позиций одним нашим подразделением и обнажение флангов других бригад и батальонов исчисляются потерянными человеческими жизнями, изменением обстановки не в пользу ВСУ», - сказано в заявлении командования.
Однако основная проблема в обороне Часова Яра заключается не в этом. Российские войска изо всех сил пытаются воспользоваться моментом, пока имеют значительное преимущество в численности личного состава, авиации и в количестве боеприпасов.
Украинские власти говорят о соотношении 1 к 10 по артиллерийским боеприпасам в пользу России. Преимущество в авиации позволяет россиянам сбрасывать ежедневно 20-30 управляемых авиационных бомб на Часов Яр.
Они разрушают дома, промышленные объекты, а также фортификационные укрепления ВСУ как в самом городе, так и на подступах к нему.
Что запланировала Россия?
«Если посмотреть на карту высот, то становится понятно, что за Часовым Яром открывается равнина, там степь и открытая местность», - рассказал Украинской службе Би-би-си военный аналитик и историк Михаил Жирохов.
Если российская армия сможет захватить Часов Яр, то у нее будет вся Краматорско-Славянская агломерация «как на ладони». Это позволит дальнобойной артиллерии РФ взять под огневой контроль логистические маршруты украинской армии.
Прежде всего речь идет о железнодорожных узлах в Константиновке и Краматорске.
В то же время, по данным Жирохова, к западу от Часова Яра украинские военные ускоренными темпами возводят две фортификационные линии, чтобы усложнить дальнейшее продвижение противника.
Но, по мнению аналитика, Россия не намерена напрямую штурмовать город, а попытается обойти его с юга и севера. Сейчас подразделения РФ приближаются на флангах к водной преграде - каналу Северский Донец-Донбасс.
«Если у них будет такое же продвижение, как мы видели последние две-три недели, то это (переправа через канал) практически неизбежно», - считает Жирохов.
В случае, если россиянам удастся продвинуться на флангах, украинский гарнизон в Часовом Яре будет вынужден отойти из города, чтобы не оказаться в ловушке.
Военный аналитик группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец считает, что сейчас Россия осуществляет «формирующие операции», то есть одновременно формирует южный и северный фас (укрепрайоны, откуда планируется последующее наступление - Би-би-си) для проведения впоследствии большого наступления на Краматорск и Славянск.
Северный фас формируется в направлении городов Лиман и Ямполь, южный - возле Часова Яра и Константиновки. В то же время он отмечает, что для финальной операции по окружению Краматорска и Славянска российской армии потребуется значительно больше сил, чем сейчас оперируют в этом районе.
«Они создают предварительные условия для организации большого наступления, - считает аналитик. - Но здесь противнику нужно будет больше войск, причем ощутимо больше».
Кроме того, по словам Машовца, российская армия, продвигаясь к Часову Яру, рискует, не решив вопросы вокруг двух соседних сел - Клещеевки и Андреевки (это два населенных пункта к югу от Бахмута и в 10-12 км к юго-востоку от Часова Яра, украинские силы освободили их еще прошлым летом в ходе контрнаступления и до сих пор удерживают).
«Та группировка [россиян], которая сейчас наступает на Часов Яр и пытается прорваться в город, очевидно, рискует в свой левый фланг получить какие-то контрдействия [от ВСУ]», - считает Машовец.
Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что Москва планирует «большое наступление» в Донбассе в начале лета. Он уверен, что после Часова Яра россияне хотят двигаться в сторону Покровска, расположенного в 55 км к западу. Это ключевой транспортный узел на границе Донецкой и Днепропетровской областей.
«Они [российские военные] немного продвинутся в сторону Часова Яра. Они будут двигаться в направлении города Покровска, стратегического направления Покровск», - сказал руководитель ГУР в интервью немецкому телеканалу ARD.
Но успеет ли Кремль до 9 мая решить первую задачу и взять Часов Яр?
Михаил Жирохов говорит, что основным фактором станет то, сможет ли российская армия в ближайшее время пересечь канал Северский Донец - Донбасс (его ширина около 30 метров) и создать плацдарм на западном берегу.
«Если это произойдет, то это будет указывать на то, что [удерживать Часов Яр] осталось недолго».
В украинских Вооруженных силах уверяют, что по состоянию на середину апреля ситуация в этом районе сложная, но контролируемая.
«Как житель этого города в душе я надеюсь, что мы выстоим и наши враги до нас так и не дойдут», - отвечает глава Часова Яра Сергей Чаус на вопрос о дальнейшем развитии событий.