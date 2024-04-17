Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 17 апреля: центристы оспаривают выборы мэра Таллинна, протесты в Тбилиси нарастают, Канал 7 покажет Олимпийские игры-2024 и в гостях у топ-стилиста Дениса Коваленко
Сегодня в выпуске:
- Новый скандал вокруг властного переворота в Таллинне. Центристы утверждают, что голосование на выборах мэра проходило с нарушением правил и требуют аннулирования результатов
- Это важно: на судебном заседании по делу Айво Петерсона из зала удалить одного человека, крупнейшие в истории дожди привели к затоплениям в Дубае
- Третий день протестов в Грузии. Репортаж с места событий нашего специального корреспондента в Тбилиси
- Начался обратный отсчет до начала летних Олимпийских игр в Париже. Канал 7 планирует провести трансляции состязаний с комментариями на русском языке
- Это интересно: подростки устроили давку на раздаче бесплатного мороженого и на каком необычном плавсредстве австралиец переплыл реку
- Как начиналась успешная карьера топ-стилиста Дениса Коваленко, который учился на юриста, но в итоге стал одним из лучщих парикмахеров Эстонии? Наш корреспондент отправилась в гости в его недавно построенный дом, созданный по собственному уникальному проекту
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 17 апреля.