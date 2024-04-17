«Новости в 7» за 17 апреля: центристы оспаривают выборы мэра Таллинна, протесты в Тбилиси нарастают, Канал 7 покажет Олимпийские игры-2024 и в гостях у топ-стилиста Дениса Коваленко

Сегодня в выпуске:

- Новый скандал вокруг властного переворота в Таллинне. Центристы утверждают, что голосование на выборах мэра проходило с нарушением правил и требуют аннулирования результатов

- Это важно: на судебном заседании по делу Айво Петерсона из зала удалить одного человека, крупнейшие в истории дожди привели к затоплениям в Дубае

- Третий день протестов в Грузии. Репортаж с места событий нашего специального корреспондента в Тбилиси

- Начался обратный отсчет до начала летних Олимпийских игр в Париже. Канал 7 планирует провести трансляции состязаний с комментариями на русском языке

- Это интересно: подростки устроили давку на раздаче бесплатного мороженого и на каком необычном плавсредстве австралиец переплыл реку

- Как начиналась успешная карьера топ-стилиста Дениса Коваленко, который учился на юриста, но в итоге стал одним из лучщих парикмахеров Эстонии? Наш корреспондент отправилась в гости в его недавно построенный дом, созданный по собственному уникальному проекту

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 17 апреля.