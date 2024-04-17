ГАЛЕРЕЯ ⟩ Адвокат Майлис Репс о водителе министерства: он сказал, что хочет сделать все возможное, чтобы отомстить Репс

В суде выступил представитель Министерства образования и науки Марко Карьяк, согласно которому обязанностью Репс как министра было следить за разумным использованием средств министерства, но она этого не сделала. Он описал поведение Репс как поведение, противоречащее хорошим манерам, и, по словам Карьяка, все было сделано намеренно. «Как многократный министр, она должна была понимать, что она делает. Доказательством является и то, что на судебном заседании выяснилось, что она имеет юридическое образование», - сказал Карьяк.