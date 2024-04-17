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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Адвокат Майлис Репс о водителе министерства: он сказал, что хочет сделать все возможное, чтобы отомстить Репс

Тарво Мадсен
, журналист
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В Харьюском уездном суде продолжились слушания по делу Майлис Репс, Министерство образования и науки требует взыскать с бывшего министра более 150 000 евро.

В суде выступил представитель Министерства образования и науки Марко Карьяк, согласно которому обязанностью Репс как министра было следить за разумным использованием средств министерства, но она этого не сделала. Он описал поведение Репс как поведение, противоречащее хорошим манерам, и, по словам Карьяка, все было сделано намеренно. «Как многократный министр, она должна была понимать, что она делает. Доказательством является и то, что на судебном заседании выяснилось, что она имеет юридическое образование», - сказал Карьяк.

Министерство образования и науки требует, чтобы суд взыскал с Репс не менее 148 000 евро, включая причиненный ущерб и штраф за просрочку платежа в размере 30 000 евро. Кроме того, министерство хочет, чтобы Репс компенсировала им издержки, связанные с судебными заседаниями, но в цифрах это еще не подсчитано.

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