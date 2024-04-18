Председатель комиссии Рийгикогу по окружающей среде Игорь Таро пояснил, в чем заключается суть ядерных дебатов.

«Сегодняшнее обсуждение по сути является стартом процесса принятия решения по ядерной энергии в Эстонии. До принятия решения необходимо провести подробную дискуссию. Сегодня и состоится ее первая и, вероятно, наиболее содержательная часть – обсуждение отчета рабочей группы по ядерной энергетике на пленарном заседании. В долгосрочной перспективе ядерная энергетика может стать частью решения по достижению климатической нейтральности и обеспечению надежности энергоснабжения», – подчеркнул Таро.

Таро отметил, что проистекающая из целей по климату на 2050 г. потребность в движении в сторону производства энергии с низкими выбросами углекислого газа во многом переносит энергетику в сферу экологических дискуссий.

По его словам, одобрив амбициозную программу по возобновляемой энергии, правительство уже приняло меры по сокращению объемов выбросов на ближайшие годы. К 2040 г. Эстония должна полностью отказаться от производства энергии на базе ископаемого топлива, и это может привести к возникновению большой лакуны. Производство энергии из возобновляемых источников также имеет свои ограничения и недостатки в части влияния на окружающую среду.

Также необходимо продумать все вызовы, которые, несомненно, сопутствуют внедрению ядерной энергии – связанная с ней инфраструктура, в т. ч. постоянное хранилище отходов должны быть устойчивыми в отношении климата и возможных длительных усугубляющихся последствий изменения климата.