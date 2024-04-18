Сегодня на заседании Рийгикогу проведет инициированное комиссией по окружающей среде обсуждение вопроса государственной важности «Необходимость и возможности внедрения ядерной энергии в Эстонии».
Председатель комиссии Рийгикогу по окружающей среде Игорь Таро пояснил, в чем заключается суть ядерных дебатов.
«Сегодняшнее обсуждение по сути является стартом процесса принятия решения по ядерной энергии в Эстонии. До принятия решения необходимо провести подробную дискуссию. Сегодня и состоится ее первая и, вероятно, наиболее содержательная часть – обсуждение отчета рабочей группы по ядерной энергетике на пленарном заседании. В долгосрочной перспективе ядерная энергетика может стать частью решения по достижению климатической нейтральности и обеспечению надежности энергоснабжения», – подчеркнул Таро.
Таро отметил, что проистекающая из целей по климату на 2050 г. потребность в движении в сторону производства энергии с низкими выбросами углекислого газа во многом переносит энергетику в сферу экологических дискуссий.
По его словам, одобрив амбициозную программу по возобновляемой энергии, правительство уже приняло меры по сокращению объемов выбросов на ближайшие годы. К 2040 г. Эстония должна полностью отказаться от производства энергии на базе ископаемого топлива, и это может привести к возникновению большой лакуны. Производство энергии из возобновляемых источников также имеет свои ограничения и недостатки в части влияния на окружающую среду.
Также необходимо продумать все вызовы, которые, несомненно, сопутствуют внедрению ядерной энергии – связанная с ней инфраструктура, в т. ч. постоянное хранилище отходов должны быть устойчивыми в отношении климата и возможных длительных усугубляющихся последствий изменения климата.
«С точки зрения защиты окружающей среды, долгосрочный энергетический план Эстонии должен оказывать минимальное экологическое влияние, иметь низкий уровень выбросов углерода и производить небольшое количество отходов», – сказал Таро.
Он отметил, что Эстония должна оставлять открытыми различные варианты производства энергии, чтобы в ближайшие десятилетия при необходимости эти возможности можно было оперативно применить.
«На данный момент мы еще не можем точно предвидеть все возможности и потребности на ближайшие десятилетия. В то же время Рийгикогу обязан принимать решения на дальнюю перспективу», – пояснил Таро.
В ходе сегодняшнего обсуждения руководитель сферы излучения и ядерной безопасности Министерства климата Реэлика Руннел представит заключительный отчет рабочей группы по ядерной энергетике «Возможности внедрения ядерной энергии в Эстонии».
Директор Таллиннского центра Стокгольмского института окружающей среды Лаури Таммисте рассмотрит роль ядерной энергии в достижении климатически нейтрального производства энергии в Эстонии к 2050 году.
Советник Министерства внутренних дел Айго Аллмяэ представит основополагающие принципы обеспечения ядерной безопасности.