«Реал» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Напомним, что первый матч завершился ничьей со счетом 3:3.

Победитель в ответном матче также определился только в серии пенальти - основное время со счетом 1:1, от «Реала» гол на 12-й минуте забил Родриго, у «Манчестер Сити» отличился Кевин Де Брюйне (76-я минута).

В дополнительное время забить не получилось; в серии пенальти «Реал» одержал победу — 4:3, два удара отразил украинский вратарь испанской команды Андрей Лунин.

В полуфинале мадридская команда встретится с германской «Баварией», которая в четвертьфинале обыграла «Арсенал» (2:2, 1:0). В другом полуфинале германская «Боруссия» сыграет с французским «Пари Сен-Жермен». Первые матчиполуфинала пройдут 30 апреля и 1 мая, ответные игры — 7 и 8 мая.