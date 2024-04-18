Исследование: стоимость коммунальных услуг различается в несколько раз от региона к региону

Если, например, владелец однокомнатной квартиры в Таллинне заплатил за потребленное тепло в январе 99 евро, то владелец квартиры такой же площади и в таком же состоянии в деревне Тарбья заплатил уже 250 евро, утверждают в союзе: «Данные на сайте Департамента конкуренции также показывают, что описанное выше неравенство является "нормальным" для Эстонии. В условиях государственного надзора разница в ценах на тепловую энергию для бытовых потребителей в разных регионах составляет 2,5 раза, а на услуги водоснабжения – даже в четыре раза».