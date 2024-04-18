В результате исследования, проведенного Центральным союзом собственников Эстонии, затраты на воду, тепло и вывоз отходов для бытовых потребителей различаются в три раза от региона к региону, пишет dv.ee.
Исследование: стоимость коммунальных услуг различается в несколько раз от региона к региону
Если, например, владелец однокомнатной квартиры в Таллинне заплатил за потребленное тепло в январе 99 евро, то владелец квартиры такой же площади и в таком же состоянии в деревне Тарбья заплатил уже 250 евро, утверждают в союзе: «Данные на сайте Департамента конкуренции также показывают, что описанное выше неравенство является "нормальным" для Эстонии. В условиях государственного надзора разница в ценах на тепловую энергию для бытовых потребителей в разных регионах составляет 2,5 раза, а на услуги водоснабжения – даже в четыре раза».
Глава Центрального союза собственников Эстонии Андри Красс считает, что столь большая разница в стоимости коммунальных услуг бьет по малообеспеченным слоям населения.
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