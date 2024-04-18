Янек Ыйглане досрочно завершил престижные соревнования по десятиборью в США

Эстонец, установивший личный рекорд в 8524 очка на чемпионате мира в Будапеште в прошлом году, неплохо начал первое в сезоне десятиборье. Он пробежал 100 метров ровно за 11 секунд (рекорд 10,89), прыгнул в длину 7,18 (рекорд 7,47) и толкнул ядро ​​с результатом 14,73 (рекорд 15,50). Тем самым он уступил рекордной серии 141 очко, но все равно был на пути к хорошему показателю.

Тем не менее Ыйглане решил прервать соревнования после толкания ядра, и не вышел на прыжки в высоту. Эстонского десятиборца еще недавно беспокоила проблема с ахилловым сухожилием, в результате чего за день до соревнований нога начала опухать. Поэтому Ыйглане не захотел рисковать на следующих соревнованиях и посмотрел на ситуацию в более широком плане. Как известно, впереди еще чемпионат Европы и главное событие этого лета - Олимпийские игры в Париже, норматив на которые Ыйглане выполнил.