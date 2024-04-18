Меньше слов, больше оружия: ЕС наращивает помощь Украине

Украина ждет обещанного Европейским союзом

С учетом тех систем ПВО, которые уже есть у Украины, Киев не исключает угрозы российских атак не только на Запорожскую АЭС, но и на другие атомные станции. На это указал президент Владимир Зеленский, обращаясь к Евросовету по видеосвязи: «Это можно остановить только противовоздушной обороной - специальными системами, такими как Patriot, IRIS-T, SAMP-T, NASAMS... Системами, которые у вас есть. Они нужны Украине прямо сейчас - нужны, чтобы остановить Путина от использования террористических методов. Ради вашей безопасности в том числе».

В то же время Зеленский отметил, что ВСУ до сих пор не получили обещанный миллион артиллерийских снарядов от ЕС, а несколько других инициатив реализованы не полностью. «Это в первую очередь сказывается на том, что наши солдаты могут использовать на фронте и чего им, к сожалению, еще приходится ждать, - сказал президент Украины. - Я прошу вас ускорить реализацию наших с вами договоренностей - как о поставках и совместном производстве оружия и боеприпасов, так и о финансировании необходимых проектов».

Глядя на то, как каждый день и каждую ночь Россия бомбит Украину, убивая мирных жителей и разрушая ее инфраструктуру, «очень жаль видеть, что мы принимаем решения, но не выполняем их», признал президент Литвы Гитанас Науседа, общаясь с журналистами.